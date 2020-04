Egyetemi szinten fejleszt Lengvárszky Attila

Jól vizsgázik a digitális oktatás, tervezzük, hogy képzéseink közül többet átalakítunk valódi távoktatási formára – tudtuk meg Lengvárszky Attilától, a Pécsi Tudományegyetem oktatási igazgatójától és rektori kabinet vezetőjétől, akit március 15-én Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki.

– Még a múlt évezredben kezdte az oktatásszervezést. Mi motiválta ennyi időn át?

– Küldetésnek érzem megteremteni az állandóan változó oktatási feltételekhez a biztos jogi, informatikai és technikai körülményeket, márpedig minden esztendőben rengeteg változáshoz kell igazodni. Csak egy példa napjainkból: a teljes egyetemi oktatást át kellett alakítani távollétire.

– Hogy vizsgázik ez a digitális oktatás? Beépül ebből valami később a tanrendbe?

– Már arról egyeztetünk, hogy a levelező képzés egyes területeit, a külföldi hallgatóink képzéseit miként lehetne ilyenre formálni.

– Pár éve azt mondta, 2027-re a Pécsi Tudományegyetem diákjainak fele a határon túlról érkezik. Hogy állnak ezen a téren?

– A diáklétszám ötöde külföldi, s ha nem lenne a veszélyhelyzet, szeptembertől már ötezer nemzetközi hallgatóval számolnánk, ami az állomány negyede. Időarányosan tehát teljesítjük a vállalásunkat.

– A héten jelentették be, húsz százalékkal kevesebb most a felsőoktatásba jelentkező, mint tavaly. Hogy éli ezt meg a PTE?

– Pontosan 18,4 százalék az országos csökkenés, mi pedig 12 százalékot érzékeltünk. Ahol pedig korábban is kötelező volt az emelt szintű érettségi, mint például az általános orvos vagy a fogorvos szakokon, ott szinte egyáltalán nincs változás a jelentkezőket illetően.

– Egyik vezetője a Polgári Szalonnak, mely a Pécsért tenni akarókat tömöríti. Jut erre ideje?

– Valóban kevesebb rá az időm, de most újra indítjuk a honlapunkat, ahol beszámolunk az újdonságokról és folytatni szeretnénk a Tettyei Tüke Napokat is. Emellett két Janus Egyetemi Színház előadásra is szeretnénk elvinni tagjainkat.

– A könyv a kedvenc kikapcsolódása. Mit olvasott utoljára?

– Az ember három természete – A Biblia evolucionista olvasata, a regényekből Richard Llewellyn műve, a Hová lettél drága völgyünk?