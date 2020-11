Egyetlen hajléktalan sem maradhat fedél nélkül a tél folyamán

Egyetlen hajléktalan se marad fedél nélkül a téli hónapokban – az egész évben nyitva tartó menedékhelyek mellett a hónap elején a krízisszállók is megnyitották kapuikat. A 70 férőhelyes férfiszállás, valamint a korábbi 20 helyett, az idén megvalósult fejlesztésnek köszönhetően immár 32 fő befogadását lehetővé tevő női menedékhely mellett a november 1-től április 30-ig tartó krí­zisidőszakban Pécsett további 108 férőhellyel növekedtek a kapacitások.

A Támasz Alapítvány Dugonics utcai szálláshelyén 55 fedél nélkül élőt tudnak elhelyezni, ezen kívül a Máltai Szeretetszolgálat, illetve a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő létesítmények is biztosítanak szálláslehetőséget összesen 53 rászoruló számára. Mint azt Fonyó Józseftől, a Támasz Alapítvány Integrált Intézményének vezetőjétől megtudtuk, üres férőhelyek még mindenütt rendelkezésre állnak.

A krízisszállók megnyitásával egy időben és a Támasz Alapítvány Utcai Szociális Szolgálata is megkezdte 24 órás ügyeletét, segítséget nyújtva a hajléktalanoknak a téli időszakban. Nagyjából százan lehetnek a városban, akik nem lakás céljára szolgáló helyiségekben – azaz kiskertekben, bódékban – élnek, őket az utcai szolgálat munkatársai rendszeresen felkeresik a tél folyamán, segítséget nyújtva nekik a mindennapokban.

A járványhelyzet kapcsán az intézményvezető kérdésünkre elmondta, az átmeneti szálláshelyen csak azokat fogadhatják, akik két negatív PCR-tesztet produkálnak. A kijárási korlátozás betartását az utcai szolgálat segíti – az előző években meghozott jogszabályok eredményeként eleve nem jellemző, hogy a közterületeken tartózkodnának a hajléktalanok, ha valaki mégis olyan állapotban lenne, hogy nem tud a szálláshelyre bejutni este nyolc óráig, a Támasz Alapítvány munkatársai bekísérik.

Zoknira, alsóneműre is szükség lenne

A Támasz Alapítvány Utcai Szociális Szolgálata idén télen is a nap 24 órájában áll készenlétben, hogy segítse mindennapjaikban a fedél nélkül élőket, hirtelen krízishelyzetbe kerülőket. Munkájukhoz ezúttal is számítanak a lakosság támogatására és közreműködésére. Mint minden télen, így most is kiemelten nagy szükség van elsősorban alsóneműre, zoknira. Ezen kívül a felsőruházat, a törülköző is nagy segítség, de a takarónak, plédnek, ágyneműnek is nagy hasznát veszik. Tisztálkodószerekre, illetve tartós élelemre is szükségük van a rászorulóknak, ezen kívül gyertyát, zseblámpát, olvasólámpát, konyhai eszközöket, vagy lakberendezési tárgyakat – például polcokat – is szívesen fogadnak.

A tapasztalat szerint sokan vannak olyan, magányosan lakásban tartózkodók, akik fűtéssel nem rendelkeznek, ezért az alapítvány kéri, hogy ha valakinek a látóterében, vagy közvetlen környezetében magán gondoskodni nem tudó ember van, jelezze.