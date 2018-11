Egymással párbajoztak a villányi borászok

Ritka élvezetes és különleges párbajon vehettem részt a közelmúltban: vér nem, helyette viszont elég sok, nem mellesleg kifejezetten minőségi bor folyt. Borpárbajra hívta ki egymást ugyanis a villányi Maul Zsolt és a szekszárdi Bodri Pincészet: mindkét fél hét „büszkeségét” kóstoltatta meg az ott lévőkkel, akiknek természetesen szavazniuk kellett arra (nem tudva, melyik palack kié), hogy melyik ízlik jobban.

– Ilyen rendezvényen még én sem voltam, ám tavaly, amikor a Bodriéknál tartottuk az évzárónkat, bevillant, hogy jó lenne egy ilyet összehozni – mesélte Maul Zsolt. – Régi barátok vagyunk a pincészetük főborászával, Urbán Péterrel, így hamar megbeszéltük a részleteket.

Kétségtelen: a legjobban a vendégek jártak. Ragyogó borokat kóstolhattunk, ami már önmagában is nem mindennapi élvezetet jelentett, ráadásul mindezt megfűszerezte a játék, a tippelés, az ikszelgetés. Melyik a jobb, az A vagy a B?! Az első palacknál mondjuk rögvest kiderült, kié melyik lehet, a bennfentesek ugyanis elárulták, a házigazdáé be volt hűtve, a vendégeké viszont nem, így amelyik pohár bepárásodott, az tartalmazta a helyi nedűt. Így itt mindenki úgy (is) voksolhatott, ahogy a szíve diktálta.

A folytatásban ilyen csintalanság már nem történt – s szép sorban jöttek a fajsúlyosabb elemek. A fehér után a rozé, hogy aztán belecsapjunk a vörösborok világába. Ekkor már látszott, hogy a minőség az minőség, s ha például két azonos évjáratú merlot-t az elvárható magas színvonalon készítettek el, ember legyen a talpán, aki megkülönbözteti egymástól.

– Az utolsó háromnál bizony mi magunk is nagy bajban voltunk! – árulta el Maul Zsolt. – Oda-vissza szagolgattuk, kóstolgattuk Bodri Istvánnal, de nem igazán tudtuk eldönteni, hogy melyik palack kinek a borát rejti. Vakon voltunk.

Sebaj, pont így volt ez jó! S miután ebből is látszott, hogy két hasonlóan magas színvonalat képviselő pincészet „csapott össze”, a végeredményen sem csodálkoztunk: 4-3-ra győzött az egyik. Maradjon inkább titok, hogy melyik, hiszen a borpárbaj nem a győzelemről és a vereségről szólt, hanem sokkal inkább a játékról, a szórakozásról, az élvezetről.

A jó borhoz finom étel is dukál

Önmagában a borok is csodálatos élményt jelentettek, főleg úgy, hogy a borászok mindegyiket bemutatták, mindegyikről meséltek néhány mondatot. De mindenki tudja, hogy a jó borhoz finom étel is dukál, s ebben sem volt hiány: mind a hét „párbajhőshöz” külön ételkölteményt társítottak. Így aztán kóstolhattunk tonhaltatárt, füstölt lazacot, kacsarillette-t, fekedi stifoldereket, libamájpástétomot (merlot házi lekvárral), tatár beefsteaket, valamint a végére ráadásnak egy csupacsoki tortát.

Meg kell hagyni, tudnak élni a borászok!