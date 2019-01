Egyre csak növekszik a vár népszerűsége

Tovább bővül a Szigetvári Vár programkínálata, a 2019-es rendezvények között akad hagyományőrzés, kultúra, könnyűzene, sport és persze a történelem témaköréhez kapcsolódó elem is.

Egyre nagyobb az érdeklődés a Szigetvári Vár iránt, a programlehetőségeknek, a különböző látogatói csomagajánlatoknak és a változatos rendezvényeknek köszönhetően folyamatosan növekszik a látogatottság, tájékoztatott Szojkó-Szinyákovics Kornélia, a vár marketingvezetője.

– Harmincötezer fő érkezett tavaly hozzánk, csak viszonyításképpen 2015-ben tizenötezer fővel kezdtünk. Az egyik legnagyobb sikert a pünkösdhétfői programunk aratta. A színházi előadásokra is sokan kíváncsiak voltak, a Nemzeti Lovas Színház Honfoglalás című darabját kilencszázan tekintették meg.

Ezt a vonalat az elképzelések szerint idén is erősítik majd, az év újdonsága az ExperiDance társulat táncelőadása lesz, 1001 év című produkciójukkal június elsején lépnek majd fel a várban. A Végvári családi napon pedig a népszerű Padlás musicalre várják az érdeklődőket.

A tavalyi évben először rendezték meg a Márton-napi újbor ünnepet, a lámpásfelvonulással és tűzzsonglőrök produkciójával színesített nap nagyon jól sikerült, így idén is beiktatták a programok közé. Évről évre próbálják bővíteni az események témáját, így az idei rendezvénynaptárban helyet kapott egy egészségnap is, ahol többek között Katus Attila aerobik világbajnok tart edzést, és a városban fellelhető sportágak is bemutatkoznak. Továbbá idén először három turnust szerveznek az Apródtáborból is a gyerekek nagy örömére.

Nem marad el a két legjelentősebb esemény az Ostromnapok Fesztivál és a Zrínyi Napok sem, míg előbbin a Karthago koncert mozgatott meg sokakat, az utóbbin a Kitörést várták nagyon a helyiek az elmúlt esztendőben.

A külföldiek számára is egyre vonzóbb

Nem csupán a hazai turisták kedvelt úti célja a vár, a magyarok mellett horvát, német, osztrák és thai látogatók is megfordultak már a létesítményben. A növekvő érdeklődés miatt a külföldi vendégeknek is kedveznek, már angol és horvát nyelvű tárlatvezetésre is lehetőség van a történelmi és nemzeti értékek megismeréséhez, a viselet- és fegyverbemutatóhoz. A marketingvezető újdonságként említette, hogy visszatérő orosz csoportjaik is vannak, a tavalyi évben például több mint száz orosz turistát fogadtak.