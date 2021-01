Egyre igényesebbek a társasok, sokat nőtt a népszerűségük

A járványhelyzetben még inkább felértékelődött az együtt töltött idő jelentősége. A karantén alatt sokan sorozatot néznek, olvasnak, mások előveszik kedvenc társasjátékaikat.

A járványügyi intézkedések arra buzdítanak minket, hogy minél több időt töltsünk otthon, s a zsúfolt események helyett keressünk inkább elfoglaltságot a négy fal között. A társasok reneszánszukat élik, százával jelennek meg új játékok, számos készségfejlesztő, ismeretterjesztő, stratégiai és kooperatív játék közül válogathatunk.

– Nőtt az igény a társasjátékokra, társasjátékozásra. A családi körben játszott, otthoni játékok lettek most nagyon felkapottak.

Ezt saját magamon és az ismerősi körömön is tapasztalom – mondta el lapunk kérdésére Marksz Levente, a pécsi Játsszma! klub vezetője. – A családi játékok mellett a kooperatív és a témavezérelt játékok érdekelnek egyre több embert, a fiatalokat is ezek vonzzák leginkább.

Arra is felhívta figyelmünket, hogy a játékok nagy része manapság már online beszerezhető, a családok sok információt találhatnak ezekről az interneten, melyek segíthetnek a választásban.

– Három gyermekünkkel a borongós napokon, szürke hétköznapokon előszeretettel társasozunk. A szülinapokra, karácsonyra is kapnak társasjátékot, olyan is van nekik ami egy személyes, azt is nagyon szeretik

– ezt már a pécsi édesanya, Krisztina mondta. – Örülünk, hogy már a bevásárlóközpontokban is nagy a merítés a társasjátékokból, nem csak a Ki nevet a végén meg az Uno közül lehet választani. Bár ezekben a boltokban átlagosan 10 százalékkal többe kerül egy-egy játék annál, mintha online rendelnénk.

Az anyuka azt is elmesélte, hogy a gyermekei kedvencei közé tartozik az Escape, a Bang, és a MemoArr memóriafejlesztő társasjáték. Ő pedig személy szerint a legjobban az Azlut szereti, amelyben csempekockák lerakásával szerezhetünk pontokat. A játék taktikai-stratégiai feladata mellett az esztétikai élmény is pozitív, amelyet a játékélmény is még megemel.

Nagy hagyománya van a közösségi társasjátékozásnak is, a pécsi társasjátékos rendezvényt, a JátsszMa Társasjáték Kiállítás és Vásárt novemberben már a tizedik alkalommal rendezték meg. Igaz, most az eddigiekkel ellentétben, a járványhelyzetre tekintettel, online. Marksz Levente a program egyik szervezője is volt, elmondta, hogy a november 14-15-én tartott eseményen mindkét napon délután más-más témával kapcsolták össze az ország több társasjátékosát.

– Nagyon jól sikerült a jubileumi Társasjáték Kiállítás, az ország minden részéből, sőt még Gratzból is volt kapcsolásunk

– mondta. – A nézőszám azt mutatja, hogy a törzsközönségünket elértük, általában 6-700 ember jön el egy-egy JátssszMára, ennyi nézőnk volt körülbelül az adásidő alatt is.

A podcastokat is egyre többen nézik, ezeken az online társasjátékos fórumokon többek között bemutatnak új játékokat, lehetőségeket, a téma szakértői beszélnek társasjátékos hírekről.

A keresettek A jelenleg népszerű társasjátékok felsorolására Varga Dánielt, a pécsi Just4Fun Társasjátékos Egyesület egyik játékmesterét kértük. Mint mondta, a kisebb gyermeket nevelő családoknak jó választás a legismertebb, egyszerű partijátékok közül a Tabu vagy az Activity, valamint a hamarosan magyar nyelven is elérhető Draftosaurus. A bonyolultabb játékok kedvelői között a 7 Csoda és annak páros változata, a 7 Csoda Párbaj igen népszerű jelenleg, ebben a játékban az ókori nagy csodák civilizációit kell hírhedtté tennünk. Új megjelenés a Kitchen Rush, melynek az egyik fejlesztője magyar. Ez egy kicsit pörgősebb, de könnyen tanulható, tíz éves kortól ajánlják.

Évezredek óta

Történelmi feljegyzésekből ismert, hogy társasjátékok már az i.e. 3000 körül virágzó Jiroft kultúrában is léteztek. Az első, régészek által feltárt és az utókor számára megmaradt társasjátéklelet Egyiptomból származik. A Senet nevű játékot ábrázoló freskót egy egyiptomi elöljáró, Merknera sírboltjában találták meg. Szintén az ókornak köszönhetünk olyan, ma is hatalmas népszerűségnek örvendő társasjátékokat, mint a sakk, a kínai eredetű Go, vagy a szomáliai Shax, ami a malom elődjének tekinthető. A társasjátékok modern kori történetének kezdete a 17–18. századra nyúlik vissza, amikor Amerikában a dáma, vagy a bowling a telepesek fő szórakozásainak számítottak.