Egyre keresettebbek a Bőközi Legendás ormánsági termékek

Október elején adták át a kiskapacitású vágóhidat és húsfeldolgozó üzemet Drávacsehin, a Bőközi Legendás nevet viselő hústermékekre pedig már egy-két hónap után is nagyon nagy a kereslet.

Három település összefogásával – valamint 420 millió forintos belügyminisztériumi támogatással – valósult meg az a közfoglalkoztatási mintaprogram az Ormánságban, amelynek keretében tavaly október elején vágóhidat, húsfeldolgozó üzemet és sertéstelepet adtak át. Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a hústermékek részt vettek az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron (OMÉK), két termékük pedig díjat nyert a SPAR Hungaricool versenyen, melynek köszönhetően március végétől a „Bőközi Legendás” márkanevet viselő termékek az Interspar polcain is elérhetőek lesznek. A hústermékek azóta is nagyon keresettek, erről Molnár Balázs, a három település (Drávacsehi, Szaporca és Tésenfa) önkormányzata által megvásárolt cég ügyvezetője beszélt lapunknak.

– Az átadó után felgyorsultak az események, az értékesítés lendületet vett, Budapesten jelen vagyunk több termelői piacon is, Pécsett pedig több étteremnek és kisboltnak szállítunk – mondta. Hozzátette, decemberben szinte kétszáz százalékon üzemelt a cég, minden alkalmazott túlórázott. A dolgozók száma egyébként folyamatosan növekszik, az eleinte közmunkaprogramban foglalkoztatottakat a képzések után folyamatosan vették és veszik át alkalmazotti státuszba, jelenleg 16-an vannak, március elsejétől 19-re nő a számuk, de mint az ügyvezető fogalmazott, a cég dinamikusan fejlődik, így év végére elérheti a 20-25 főt is a főállású dolgozói létszám. A foglalkoztatottak legalább 30 százaléka hátrányos helyzetű.

A három önkormányzat, mint tulajdonos a cég megvásárlásával továbbra is biztosította a foglalkoztatást, sőt a cég profitjának – hiszen már termelt profitot a Bőközi Legendás – osztalékát az önkormányzatok egyelőre nem vették ki. Azt kérték, hogy a pénzt a cég minél több ember foglalkoztatásával fejlesztésre fordítsa.

Prémium termékeket készítenek

A Bőközi Legendás hústermékek legnagyobb felvevőpiaca Budapesten van, a cég forgalmának 70 százaléka a fővárosi termelői piacokon bonyolódik, de természetesen helyben is nagy a kereslet irántuk, hiszen hagyományos termékeket készítenek, tehát semmiféle káros adalékanyagot nem használnak fel, csak és kizárólag a régi recepteket. Saját füstölővel és érlelővel rendelkeznek, tehát minden adott ahhoz, hogy prémium termékeket állítsanak elő. A modern technikát használják fel, de teljesen a régi termékgyártásra jellemző módszereket használnak. Mindemellett kiemelendő, hogy csak nagy súlyú, 200-400 kilogrammos sertésekből készítik a hústermékeket, így 4-5 kilós helyett 14-15 kilós sonkákat árulnak. Molnár Balázs elmondta, a környező települések önkormányzatai minden hétfőre összegyűjtik, hogy a lakók mit szeretnének rendelni, melyet a cég egy adott napon egy központi helyre szállít. Pécs és vonzáskörzetében emellett házhoz szállítással oldják meg az értékesítést, telefonos, illetve internetes rendelés után.