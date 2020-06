Egyre kevesebb a gólya hazánkban

Évtizedek stabilitása után csaknem negyedével csökkent a magyarországi fehér gólyák állománya az utóbbi öt évben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felmérése szerint.

A közelmúltban nyilvánosságra hozott felmérés alkalmával az egyesület munkatársai és önkéntesei a nemzetipark-igazgatóságok őrszolgálatával együttműködve 7376 fészkelőhelyet ellenőriztek, melynek során 2952 fiókát nevelő és 588 valamilyen ok miatt sikertelen gólyapár került elő 2019. nyarán. A 82 pár nélküli madár és az 1396 lakatlan fészek mellett 2358 olyan fészektartót is számba vettek a szakemberek, amit valamikor a fehér gólyák számára helyeztek ki a villanyoszlopokra, de már nincs rajtuk fészekanyag.

Így a felmérésből kimaradt településeket is beleszámolva 3900–4200 között volt a fészkelő fehér gólya párok száma 2019-ben. Ez 22 százalékos csökkenést jelez az elmúlt évtizedekben 4800–5500 pár körül stabilizálódott állományhoz képest. A csökkenés okai többfélék lehetnek. A fészkek régiójában a természetes vadászterület zsugorodik vagy eltűnik. A vegyszerek használata is káros, illetve az elektromos áramütés is elhullást okoz. A gólyák költözését befolyásolja a klímaváltozás okozta szárazság és a táplálkozóhelyek méretének és minőségének csökkenése is.

Most bőséges táplálék várja a költésre érkezőket

A témához kapcsolódva érdekesség, hogy idén április végén Beremenden egy közel száz példányból álló gólyacsapat jelent meg – derül ki az MME megyei csoportjának közleményéből. Eszerint a madarak főleg a Püspökbóly–Csípőtelek között húzódó mezőgazdasági területeken táplálkoznak, aztán éjszakára pedig a püspökbólyi épületek és szalmabálák tetejére húzódnak be.

– Ilyen népes csapatok általában ivaréretlen gólyákból verődnek össze. Ha a madarak felélik az adott terület táplálékkészletét, akkor odébb állnak. Úgy tűnik, hogy Beremend térségében bőven van táplálék számukra, főleg mezei pocok, mert a gólyák folyamatosan a területen tartózkodnak, bár május végére némileg csökkent a számuk – fogalmaztak.

A gólyagyülekezésnek pozitív hozadéka, hogy Püspökbólyban, ahol az utóbbi 50 évben a megfigyelések szerint nem fészkeltek gólyák, most három pár is megtelepedett. Két pár villanyoszlopra épített fészket, egy harmadik pár pedig a hidroglóbusz tetejét foglalta el. Költésük még jelenleg is tart.