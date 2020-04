Egyre kevesebbet voltunk a munkahelyen, egyre többet otthon

A Google keresőóriás megyei szintű bontásban mutatja meg, hogy hogyan viselkedünk a hatósági intézkedések hatására, így baranyai helyváltoztatások is kirajzolódnak a statisztikáikból. Az előző frissítéshez képest újabb adatokat kaptunk nemrégiben, így már harmadik alkalommal látszik, hogyan változnak a szokásaink a járvány ideje alatt, ahogyan az időben haladunk előre.

Ismét betekintést nyújtunk abba, hogy mi, hogyan változott az otthoni munkavégzés, a kijárási tilalmak és más, a világjárvány görbéjének ellaposítását célzó intézkedések nyomán. Megyékre lebontott adatokat publikálnak hétről hétre – igaz némi késéssel -, ám így is világosan látszik, hogyan változnak a szokásaink a mindennapi életben itt Baranyában. Látjuk például, hogy hol tartózkodunk több időt, hol kevesebbet.

Ezúttal 46 százalékkal járunk kevesebbet éttermekbe, kávézókba, könyvtárakba, plázákba shoppingolni vagy éppen mozizni, mint békeidőben. Ahogy haladunk előre az időben, ez az arány az elmúlt két adathoz viszonyítva folyamatos emelkedést mutat, annak ellenére is, hogy a fent nevezett helyek jó része zárva van, de azért plázázni még az arra fogékonyak tudnak, illetve elviteles kajáért is beugorhatunk az éttermekbe, sőt a pécsi autós gyorskajáldáknál is napi szinten láthatjuk, ahogy kígyóznak az autók.

A húsvét előtti héthez képest ismét csökkentek az élelmiszer- (kisbolt, piacok is ide értendőek) és/vagy gyógyszer-beszerező szokásaink, hiszen jelenleg a járvány előtti szinthez képest 13 százalékkal kevesebb időt töltünk ezeken a helyeken. Legutóbb ez az arány azt mutatta, hogy ugyanannyit voltunk ezeken a helyeken, mint békeidőben.

Ismét növekedés mutatkozott a parkok látogatásával kapcsolatban. A legutóbbi 11 százalékos csökkenéshez képest, április közepén 29 százalékkal töltöttünk több időt a szabadban.

Ismét kevesebbet voltunk a pályaudvarok környékén, a legutóbbi 29 százalékos csökkenéshez képest ezúttal 38 százalékkal voltunk kevesebb ideig a buszpályaudvarok, vasútállomások, közösségi közlekedési helyeken Baranyában.

Folyamatos csökkenés mutatkozott a munkahelyek felkeresésében is, a legutóbb publikált adatok szerint már 43 százalékkal vagyunk kevesebb ideig a melóban, mint a járvány előtt. Ezzel párhuzamosan folyamatos emelkedés tapasztalható az otthon töltött órákban, immáron 17 százalékkal többet vagyunk otthon, mint hónapokkal ezelőtt.