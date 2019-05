Egyre népszerűbb a futárkodás

Sok fiatal feláldozza a nyáriszünet egy részét arra, hogy munkát vállaljon és így keresse meg a nyaralásra, fesztiválbelépőre, vagy az egyetem elkezdésére a pénzt.

A foglalkoztatók számára is nagyszerű lehetőség lehet a diákok foglalkoztatása egyszerűbb, bonyolultabb szakmai feladatok elvégzésére, vagy az épp a nyári vakációjukat töltő munkások helyettesítésére. A diák-foglalkoztatásnak több formája is létezik. A legelterjedtebb az egyszerűsített foglalkoztatás, a megbízási jogviszony és az iskolaszövetkezeti tagként történő munkavégzés.

Egy diáknak akkor lehet munkaviszonya, ha elmúlt 16 éves. Viszont az iskolai szünet időtartama alatt azok a tizenöt évesek is dolgozhatnak, akik nappali képzésben tanulnak, és rendelkeznek adókártyával és szülői hozzájárulással.

Amennyiben valaki diákként szeretne munkát vállalni egy ismerősénél, arra is van lehetőség. Erre a legkönnyebben, egyszerűsített foglalkoztatásban van lehetőségük. Ez csak akkor működik, ha a diák munkájára alkalmanként van szükség, és mezőgazdasági, illetve turisztikai idénymunkára kívánják foglalkoztatni. Ez esetben a foglalkoztatót bejelentési kötelezettség terheli a NAV felé, amit a munka megkezdése előtt az ügyfélkapun keresztül nyomtatvány kitöltésével teljesíthet.

Mégis a legnépszerűbb foglalkoztatási forma a diákok iskolaszövetkezeten keresztül történő alkalmazása. Keretében a szövetkezet és a nappali tagozatos diák között jön létre határozott időre munkaviszony.

Lőrincz Andrea, egy helyi diákszövetkezet munkatársa szerint a fiúknál a legkedveltebb diákmunka a futárkodás, amellyel bruttó 1100 forintot is megkereshetnek óránként, de csomagpakolással is lehet már ezer forint felett keresni. A lányok pénztárosi munkát vállalnak szívesen, bruttó 980 forintot is kereshetnek óránként.