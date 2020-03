Egyre népszerűbb a tízéves jubileumát ünneplő kultnegyed

Kerek jubileumhoz érkezett a Zsolnay-negyed: tíz esztendeje működik kultúrközpontként, mi pedig annak néztünk utána, milyen napjainkban a látogatottsága, melyek a legkedveltebb bemutatók.

Egyre nő az érdeklődés a nemzetközi szinten is kuriózumnak számító kultúrtér iránt, az idei első hónapok látogatottsága pedig túlszárnyalja a korábbi hasonló időszakokét. Vágvölgyi Rékától, a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. világörökségi és turisztikai vezetőjétől kérdeztük meg, hogy mit mutatnak a számok pontosan és milyen a helyszínekre lebontott érdeklődés.

Kiderült, hogy tavaly már 273 ezer látogatója volt a Zsolnay Kulturális Negyednek. A turisztikai szakember beszámolt arról is, hogy hasonló méretű tömegeket megmozgató kulturális és turisztikai attrakció nincs az egész Dél-Dunántúlon, sőt, az országban sem vidéki összevetésben. A látogatottságot illetően pedig az az új tendencia, hogy csökkent az ingyenesen belépők száma, ugyanakkor jelentősen nőtt a fizető vendégeké. Összességében kicsit kevesebb lett az érdeklődők száma tavaly, ám a bevétel minden eddigi rekordot megdöntött és több száz millió forintos értékről van szó.

Továbbra is a Gyugyi-gyűjtemény a legnépszerűbb hely a negyedben. Azoknak is érdemes újra és újra megnézni, akik korábban már látták, mert minden évben bővül a kiállítás anyaga. Így lesz ez idén is: újabb csodás Zsolnay porcelánok érkeznek. Ide évente mintegy harmincezer ember látogat el. A második a látogatottsági toplistán a Planetárium, s bár maximum 45-en férnek be a vetítőtérbe, így is több mint huszonkétezren voltak kíváncsiak tavaly az előadásaikra.

Olykor napi 8 bemutató is zajlik, és az érdeklődők azt emelik ki, hogy az országban sehol nem akad ilyen színvonalas, élőszavas-ismertető (egyetemi oktatók, csillagászok tarják, mindenkor a korcsoporthoz, az érdeklődés szintjéhez igazítva). Ráadásul nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a technikai felszereltsége. Itt jegyezzük meg, március 23-tól Csillagászati Hét lesz a Planetáriumban, extra programsorozattal, többek között Farkas Bertalan is eljön, aki éppen 40 esztendeje járt a világűrben.

A Zsolnay-emlékeket illetően kiemelkedő az érdeklődés a látványmanufaktúra iránt, mely még csak másfél éve működik újra, de máris közel húszezren kíváncsiak rá évente. A Zsolnay-kínálat érdeklődési rangsorában ezt a rózsaszín porcelánok és a család- és gyártörténet kiállítása követi, valamint a mauzóleum megtekintése. Idén itt az az újdonság, hogy korhű ruhákban tartanak szerepjáték jelleggel tárlatvezetést, legközelebb március 15-én lesz ilyen.

Tudni kell azt is, hogy az ókeresztény temető 20 éve nyerte el a világörökségi címet, s idén a jubileum alkalmából több rendkívüli programot szerveznek. Például tematikus séták indulnak eddig nem látható helyekre, illetve ókori ruhába öltözött tárlatvezetéseket tartanak, decemberben pedig nemzetközi konferencián elemzik a pécsi sajátosságokat.