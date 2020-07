Egyre több a bajba jutott kutya és macska az állatvédők szerint

A nem kívánt macska-, illetve kutyaszaporulattól sokan próbálnak megszabadulni, a Komlói Állatvédő Egyesület tapasztalatai szerint. A hozzájuk kerülő kölykök a legtöbb esetben alultápláltak, betegek – többek közt ezeknek a kis állatoknak az ellátásához is kérnek most anyagi segítséget.

Mint mondják, ha nem is napi rendszerességgel, de hetente legalább egyszer keresik fel őket különböző, az állatvédők által már jól ismert „mesékkel” a gazdák: a leggyakoribb történet, hogy a cica besétált az udvarba és leellett, kutyák esetében pedig jellemzően az a sztori, hogy a kölyköket valaki bedobta az udvarba.

Folyamatosan kerülnek hozzájuk cicák, kutyák, amelyeknek chip, oltás, tesztek, ivartalanítások, sok esetben pedig kezelések kellenek. Az egyesület legutóbbi, még kiegyenlítésre váró állatorvosi számlája meghaladja a 300 ezer forintot.

Tapasztalataik szerint egyre több a bajba jutott állat – gondozásukban folyamatos kezelésre szoruló kutyusok és cicák is megtalálhatók. Ahhoz, hogy folytatni tudják a mentéseiket és beteg, sérült állatokat is tudjanak fogadni, rendezniük kell a tartozásukat. Ehhez kérik most a támogatók segítségét. Ha valaki csak egy csoki árával tud hozzájárulni a költségekhez, az is sokat jelent a jelen helyzetben.