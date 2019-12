Kevesebb kerítés megoldaná a vad problémát?

Az utóbbi időben egyre több vadbalesetről számolnak be olvasóink. De nem csak az utak mentén találkoznak a szarvassal, vaddisznóval, az állatok a kiskertekbe is gyakran betérnek.

Az elmúlt időszakban a híradások alapján elmondható, hogy megszaporodtak a vadbalesetek. Erdős területen és szántóföldek mellett haladva is találkozhatunk vadakkal, ennek legvalószínűbb oka, hogy ősz végéig tartanak a párzási időszakok. A vadbalesetek gyakorisága olvasóinknak is feltűnt, több levél is érkezett szerkesztőségünkbe a témában.

– Látható, hogy rengeteg a vad a környékünkön. Felvetődik a kérdés: miért nem tudják hathatósan elvégezni a vadászok a munkájukat? – írta egy felháborodott olvasónk.

– Nem értek egyet azzal, hogy öljük meg az állatokat csak azért, mert egyesek szerint túl sokan vannak. Azzal viszont nem tudok vitatkozni, hogy veszélyes a jelenlétük – komoly balesetek kiváltói lehetnek. Az utak biztonságát kellene növelni – fogalmazta meg véleményét egy másik olvasónk.

Agyaki Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara Baranya megyei Területi Szervezetének elnöke lapunk kérdésére elmondta, tényleg gyakori a vad és gépjármű ütközése, ám a jelenségnek több oka is van.

– Sajnos nincs sok vad, csak az a kevés is, ami van, nincs a helyén. Erdősítések vannak és a jó vadbúvóhelyek – például a Mecseken is – ki vannak kerítve. Így a vadak be vannak zúdítva a mezőgazdasági területekre, amelyek mellett ott az út – fogalmazott Agyaki Gábor. – Probléma, hogy a mezőgazdaságban kárt okoznak, de gond az is, hogy nem találnak vissza az eredeti élőhelyükre.

Akkor mégis hol legyenek a vadak?

Az OVSZ Baranya megyei Területi Szervezetének elnöke szerint gyakorlatilag mi emberek gerjesztjük ezt a problémát, a megoldás az lenne, ha minél kevesebb kerítés lenne és a vadak (szarvasok és vaddisznók) visszatalálnának az eredeti élőhelyükre, az erdőbe.

– Ameddig az eredeti élőhelyükön kerítések vannak, kikerítik őket, nem találnak vissza – mondta. – Ennek következménye, hogy a mezőgazdaságban is elkezdenek keríteni, mert nem akarják, hogy az ő kukoricájukat egye a vad. Innentől kezdve az a kérdés, hogy akkor mégis hol legyen az állat? Mi sem tudjuk megválaszolni a kérdést, hogy ki az, aki szívesen látná őket. Ez a Vadászkamara napi problémája, szakembereinkkel keressük rá a megoldást.

Tucatnyian nyargaltak át az úton

Legutóbb november végén kaptunk olvasónktól egy videófelvételt, melyen az látható, ahogy nagyjából 150 szarvas rohan keresztül egy baranyai mellékúton. Ám nem ez volt az első eset, amikor valaki megörökítette a különleges látványt, hasonló jelenségről számoltunk be bama.hu hírportálunkon november elején. Azon a videón jól látható, hogy tucatnyi vad rohant át Zengővárkonynál a 6-os úton. Az épp arra közlekedő, felvételt készítő szemtanú lapunknak akkor elmondta, hogy körülbelül 50-60 állatot számoltak, de elmondásuk szerint ez csak az utóvédcsapat volt. A fenti esetekben szerencsére nem történt baleset, ám olvasóinkat kérjük, ha ilyet látnak, legyenek óvatosak, körültekintőek.