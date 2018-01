Egyre több helyen jár a kedvezmény a kártyás vevőknek

Új elfogadóhelyekkel bővült a Szigetvár Kártya, ezentúl már két pécsi helyszínen is használható.

Népszerű a Szigetvár Kártya, és az igénybe vehető szolgáltatási helyszínek száma folyamatosan növekszik. Jelenleg hat szolgáltató nyújt 10 és 100 százalék közötti kedvezményt. Ilyen többek közt a Szigetvári Gyógyfürdő, a vár parkolója, a városi könyvtár vagy épp a tanuszoda. A kártyatulajdonosok például kedvezményes napijegyet válthatnak, ingyenesen parkolhatnak, de kiadványokat is vásárolhatnak csökkentett áron.

– Elkötelezettek vagyunk a város népességmegtartó erejének növelésében – mondta dr. Vass Péter polgármester. – Annak érdekében vezettük be ezt új marketingeszközt, hogy a helyi lakosok minél könnyebben vehessék igénybe a helyi gazdasági szereplők szolgáltatásait.

Így kapcsolódott be több helyi vállalkozás is a kártya partneri listájába, akik 5 és 20 százalék közti kedvezményt adnak például tűzvédelmi és munkavédelmi szolgáltatásra, virágra és ajándéktárgyakra, költöztetésre, nyomdai munkákra vagy épp süteményekre. A kör bővülésével ma már éttermekben is kedvezményesen étkezhetnek a kártyatulajdonosok, és már két pécsi helyszínen is érvényesíthetik az engedményüket: a Cella Septichora Látogatóközpontban, valamint a Zsolnay Kulturális Negyedben.

– Több lakos kifejezetten a Szigetvári Gyógyfürdő szolgáltatásai miatt vásárolja meg a kártyát – tájékoztatott Varga Kata turisztikai referens. – Hiszen ha így két alkalommal igénybe veszi a kedvezményt, akkor már megtérül a kártya ára.

Bővíteni szabad

Közel dupla annyi kártyát adtak el idén januárban, mint a tavalyi év azonos időszakában. Január 17-ig már összesen 86 darabot értékesítettek. Varga Kata turisztikai referens elmondta: a kártya népszerűségét mutatja, hogy tavaly 262 darabot vásároltak a szigetvári lakosok.

Hozzátette azt is, hogy az igénylők a meglévő szolgáltatók mellett javaslatot is tehetnek további partnerek bevonására. A legutóbbi felvetések szerint kérik, hogy fodrászat, papírbolt és az egyik helyi autókereskedés is kerüljön be a kártyával igénybe vehető, kedvezményes szolgáltatások közé.

Lehetőségeket ad

A kártya kiállításával, ügyintézésével kapcsolatos tevékenységeket a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület vette át. Hóbor László Csabáné elnök elmondta: a szervezet elsődleges célja a város idegenforgalmának fejlesztése és a turisztikai kínálat folyamatos bővítése, valamint az ide érkező turisták igényeinek minél szélesebb körű kiszolgálása. Az elnök hozzáfűzte, hogy a kártya jelenleg elsődlegesen a város lakosságának biztosít lehetőséget különböző kedvezmények igénybevételére, de szeretnék annak a funkcióit bővíteni, és az idegenforgalomban hasznosítani.