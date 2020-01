Egyre több kegyhely látható az utak mentén

Egyre több a halálos közlekedési baleset, ezzel együtt pedig tovább növekszik az utak mentén, a tragédia helyszínén elhelyezett kegyhelyek száma is, amelynek felállítása a hozzátartozók számára érthetően fontos.

Megyénkben a Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő közutak mentén jelenleg 115 kegyhely van a társaságtól kapott információk szerint. Számuk a halálos balesetek miatt folyamatosan emelkedik, hiszen a hozzátartozók számára fontos, hogy a tragédia helyszínén sírkő, kegyhely őrizze az elvesztett szerettük emlékét.

Előfordul azonban, hogy az útszakasz újabb áldozatot vesz. Emlékezetes az a pár évvel ezelőtti eset, amikor a Mánfa előtti emlékhelyet gondozó férfi szintén ott vesztette életét, így a kegyhely már kettős tragédia helyszínévé vált. Megesik, mint egy hete is Pellérd környékén, hogy az emlékhely egy másik baleset következtében megsérül. Ezután egy pécsi hölgy az egyik közösségi csoportban kereste az illetőt, aki megrongálta a családja emlékművét. Úgy tudjuk, ez esetben jelentkezett is az érintett.

A Magyar Közút Zrt.-től megtudtuk, a közútkezelő társaság nem érintett abban az esetben, ha összetörik egy ilyen emlékmű, annak javításáról a tárgy sérülését okozónak és a kegyhelyet felállítónak szükséges egyeztetnie.

Mint azt a közútkezelő a kérdésünkre megírta, a kegyhely közút területén történő elhelyezésére, létesítésére közútkezelői hozzájárulást adhat, de csak akkor, ha az nem veszélyezteti a forgalom biztonságát, a kegyhely kellő távolságra található az úttól és van a közelében biztonságos megállásra szolgáló hely.

A közútkezelő is javasol helyet, ha kérik

A nem megfelelően felállított építmények az úton közlekedőkre veszélyt jelenthetnek, elterelik a figyelmet, illetve veszélyhelyzet esetén az útpadkára lehúzódó gépjármű is beleütközhet. A közútkezelő útellenőrei rendszeresen járják a teljes országos közúthálózatot, a tapasztalataik alapján viszont nagyon ritkán kérnek a hozzátartozók ilyen ügyben hozzájárulást. Autópályák mentén ugyanakkor már kialakítottak olyan emlékhelyeket, amelyek biztonságosan megközelíthetőek pihenőhelyeken, parkolókban. A kegyhelyek kihelyezését tiszteletben tartják, de ha van rá lehetőség, akkor egyeztetnek a hozzátartozókkal, hogy hol és milyen módon tudják biztonságosan ezeket a tárgyakat kihelyezni országos közutak mentén.

Visszatartó lehet az emlékek látványa

Az egyik legszörnyűbb dolog a világon az, amikor egy család közlekedési balesetben veszíti el az egyik hozzátartozóját. A

sebek évek múltával is csak nehezen gyógyulnak be, a tragédia helyszínének látványa pedig újra feltépheti azokat. A gyakorlat azt mutatja, hogy a közlekedés minden szereplője tiszteletben tartja a kegyhelyek állítását, ugyanakkor többször is meg­esik, hogy – főként az időben közeli tragédia esetében – a felállított keresztek elvonják az autósok figyelmét, arra emlékeztetve, hogy itt halálos baleset történt. Talán jogosan gondolhatjuk, hogy a kegyhelyek látványa akár visszatartó erővel is bír, hiszen egyfajta példát mutat a közlekedőknek és figyelmeztetést, hogy ez az útszakasz már követelt emberáldozatot.