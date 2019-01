Egyre több kicsi szorul gyermekvédelmi gondozásra Baranyában

Folyamatosan csökken a nevelőszülők száma Baranya megyében, míg egyre több gyermek szorul gyermekvédelmi gondozásra. A kormány tavaly ősztől kampányszerűen is népszerűsíti a nevelőszülői hálózatot. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára még tavaly nyáron jelentette be, az idén 850 millió forinttal többet fordítanak a nevelőszülői hálózat fejlesztésére.

Kevesebb mint 160 nevelőszülő van megyénkben, számuk pedig folyamatosan csökken a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Baranya MGYK) tájékoztatása szerint, miközben a nevelőszülői hálózat több mint 500 ellátott gyermek nevelését, gondozását látja el. A létszámuk egyébként 2016-ban volt a legmagasabb, amikor is 613 gyermek ellátásáról kellett gondoskodni. A gyermekvédelmi központ tájékoztatása szerint az elhelyezési javaslatok alapján sokkal több gyermek elhelyezése lenne indokolt nevelőszülőknél, de férőhelyek hiányában – a nevelőszülők számának csökkenése miatt – megyénkben is működik olyan lakásotthon, amelyben 12 éves a legidősebb gyermek.

Folyamatosan telítettek a lakásotthonok férőhelyei

– A férőhelyeink telítettsége miatt kényszerülünk más ellátók segítségét kérni, közülük a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal a leghatékonyabb az együttműködés, a többi szervezet sok esetben szintén férőhelyproblémákkal küzd – mondta Biró Andrea, a Baranya MGYK intézményvezetője. Hozzátette, 2018-ban a gondozottak csupán négy százaléka került vissza a vér szerinti családjához, de ez az arány az elmúlt években is hasonló volt. A hazagondozás nagyon összetett, soktényezős feladat és a tapasztalatok alapján sajnos elmondható, hogy kevés az olyan család, amely képes teljesíteni a gyermek visszahelyezéséhez támasztott feltételeket.

A nevelőszülői hálózatba bekerült gyermekeket jellemzően az elhanyagolás, bántalmazás, rossz életkörülmények, veszélyeztetettség miatt kell gyermekvédelmi gondozás alá helyezni. 2018-ban november 30-ig 134 gyermeket kellett gondozásba venni, közülük 31-et a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szakszolgálat férőhelyein helyeztek el.

Nagyobb megbecsülést érdemelnének a nevelők

A gyermekvédelmi szakemberek egyöntetű véleménye, hogy a nevelőszülői munka presztízsén javítani kell. Idős kora, vagy egyéb ok miatt évente sajnos több nevelőszülő teszi le a lantot, mint amennyi évente a hálózathoz csatlakozik. Karsa Andrea, a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózatának főigazgatója szerint nem csak az anyagi megbecsülésen lehetne javítani. Bár tény az is, hogy a nevelőszülők túlnyomó része OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik, ehhez képest a minimálbér töredékéért dolgoznak.

– Nagyon gyakori az, hogy a nevelőszülőt nem is tekintik szakembernek, holott rá hárul a legtöbb feladat a gyermekek gondozása, nevelése során. Köztudott, hogy nagyon sok egyéb szakember tevékenykedik a nevelőszülői családok körül, de probléma, hogy a nevelőszülőket nem tekintik kollégáknak, munkatársaknak, hanem jó esetben csupán egy szolgáltatónak. Az anyagi megbecsülésen túl ezzel lehetne még sokat elérni – fogalmazott.

Biztosítják az érintettek pszichológiai támogatását

Nagyon sok nem anyagi terhe van egy nevelőszülőnek, amelyben ha nem kap segítséget, akkor rövid időn belül kiéghet. A nevelőszülői hálózatok ezért a legtöbb esetben már nem csak a gyermek, hanem a nevelőszülők pszichológiai támogatását is biztosítják, hiszen nagyon fontos, hogy ők is könnyebben vészeljék át az esetleges elválást, vagy a nevelés során felmerülő problémákat is könnyebben meg tudják így oldani. A Baranya MGYK nevelőszülői hálózatát tavalytól már két pszichológus segíti, emellett a nevelőszülők számára szakmai fórumsorozatot rendeznek és nevelőszülői klub is segíti az áldozatos munkájuk támogatását.

„Szeretlek anya” felirat a hűtőn

Kocsis Jánosné 1990 óta nevelőszülő, eddig 15 gyermeket nevelt, illetve ebből 9-et jelenleg is. A rokonságban három gyermek került állami gondozásba, de fiatalon még három gyermeket nem tudott volna felvállalni, azután adódott, hogy nevelőszülőként talán könnyebb lesz.

– Először nem volt más célom, mint a három gyermeket felnevelni. A legkisebb megbukott az első osztályban, mára mindegyik diplomás felnőtt lett. Ezen felbuzdulva, hogy más gyerekeken is lehet segíteni, folytatni szerettem volna – mondta.

– Ez nem csak az én hivatásom, hanem a családomé is, hiszen az ő támogató segítségük nélkül nem tudnám csinálni. Sokan nem is sejtik, pedig így van, hogy annyi pozitív visszajelzést még más munkával sem kap az ember, mint a gyerekektől. A hűtőn egy felirat, hogy „Szeretlek anya”, a hála, az összetartozás élménye olyan pluszt ad mindenkinek, amit el sem tudna előtte képzelni. Mi nevelőszülők ugyanúgy kiállunk a gyermekekért, mintha a sajátunk lenne, abszolút családként működünk együtt – fogalmazott. Hozzátette, ha megismernék ezt az emberek, akkor sokkal többen jelentkeznének nevelőszülőnek.

– Az az öröm, amikor a karácsonyi ünnep alkalmával az asztalnál végignéz rajtuk az ember, és látja, hogy értelme van annak, amit tesz, az feledhetetlen. A legértelmesebb elfoglaltság az életben, hiszen a jövő nemzedékén segít az ember, és ki tudja, hogy hol lennének a gyerekek, ha nem csöppentem volna be az életükbe segítőként – mondta Kocsis Jánosné.