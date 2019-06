Egyre több közterület és utca újul meg

Folyatódik a kenderföldi Eötvös utca környezetének felújítása.

Mint ismeretes, egy több éve tartó beruházás-sorozat részeként az önkormányzat lépésről lépésre végezte el ezen a szakaszon az elöregedett közművek cseréjét, az úttest és a parkolók újraburkolását, most pedig a járdákon a sor. Az egyik oldal már tavaly elkészült, most pedig az út másik oldalán cserélik a szakemberek a járda burkolatát, mintegy 300 méteren.

A projekt része mintegy féltucat, rossz állapotú lépcső rendbe hozása és a kukatárolók helyének a kialakítása is. Az építkezés miatt közlekedési fennakadások nem lesznek, a parkolás is folyamatosan biztosított.

A mintegy hatmillió forintos összköltségvetésű munkákat részben a városi közfoglalkoztatási programból, részben pedig Komló saját fejlesztési forrásaiból finanszírozza az önkormányzat.

– Az úthálózat folyamatos karbantartása érdekében minden lehetséges forrást felhasználunk már évek óta. Az Eötvös utca jó példa arra, hogy kis lépésekben haladva is eredményesek tudunk lenni, hiszen pár év alatt teljes egészében megújult a szakasz – foglalta össze a város útstratégiáját Polics József, Komló polgármestere.

Ennek szellemében folytatódnak az idei évben is a beruházások: a Petőfi tér környékén már dolgoznak a kivitelezők, hamarosan felvonulnak a Kossuth Lajos és a Bajcsy-Zsilinszky utcákra is. Emellett kisebb munkák, például kökönyösi és szilvási garázssorok útjainak felújítása is szerepel a tervek között.