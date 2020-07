Egyre több településen kínálnak kedvezményeket a helyieknek

Gyakran érik kritikák az önkormányzatokat amiatt, hogy a városba érkező vendégekkel szemben a helyiek különböző kedvezményeket vehetnek igénybe saját lakhelyükön.

Pécsen immár 10 éve vezették be a Tüke Kártyát és már több mint 600 elfogadóhelyen vehetnek igénybe valamilyen kedvezményt a kártyatulajdonosok. A Tüke Kártya Programot kezelő Pécsi Kommunikációs Központ Kft. egyébként a járványhelyzetre való tekintettel az idén meghosszabbította a május 31-ig forgalomban lévő Tüke Kártyák érvényességét az új évad megfelelő előkészítése érdekében. Az új évad indulása augusztus 1.–szeptember 1. között várható.

Siklóson egyebek mellett a fürdőbe féláron lehet jegyet váltani, és a vár látogatása is ingyenes a helyieknek az érvényes Siklós Kártya felmutatásával. Harkányban is hasonló kedvezményeket ad az önkormányzat, a lakcímkártyával kiváltható Harkányi Kedvezménykártyával a fürdőbelépő árának felét kell csak fizetniük az ott élőknek. Emellett a parkolóbérleteket is olcsóbban válthatják meg a lakók.

A helyi kedvezmények persze – főként a turizmusból élő városokban – a máshonnan érkezőkből sokszor váltanak ki ellenérzést, ám a cél nem ez vele.

A helyi kedvezménykártyák bevezetésével az önkormányzat alapvető célja az, hogy a helyben élő adófizetők számára kedvezzen, a helyi gazdaság élénkítése mellett. Mint azt egy, a városi kedvezménykártyáját gyakran használó olvasónk elmondta, sokszor az, aki irigykedve figyeli a mások számára elérhető kedvezményeket, ő maga nem értékeli, hogy a saját településén milyen egyéb, más jellegű támogatásokat ad az önkormányzat. Például van, ahol az iskolakezdéskor, máshol az újszülött érkezésekor támogatják jobban a helyi családokat, de olyan település is akad, ahol kifejezetten az idősebb korosztály rendszeres programjaihoz, utazásaihoz járulnak hozzá.

– Egyébként sem jó összehasonlítani két települést, egy várost egy községgel pláne nem, hiszen mindenhol mások a lehetőségek, melyekkel a város vagy a faluvezetők élni tudnak – tette hozzá.