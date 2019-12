Periódusos rendszerről szólt a ﬂashmob, de lesz-e rekord?

Nem csoda, ha a periódusos rendszerről többeknek csak kellemetlen iskolai élmények jutnak eszébe, de a tegnapi Guinness-rekord-kísérlet után talán már ők is jobb szemmel néznek rá. A periódusos rendszer nemzetközi éve alkalmából az Egri Eszterházy Károly Egyetem és a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémia­tanári Szakosztálya szervezte az eseményt, amelyhez országszerte hetven intézmény csaknem nyolcezer tanulója és tanára csatlakozott. A nagy Periódusos Rendszer Performansz elnevezésű programon Pécsről a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, a Kodály Zoltán Gimnázium és a PTE Természettudományi Kara vett részt.

A kísérlet célja a periódusos rendszer valamely változatának újszerű megvalósítása volt egyfajta flashmob formájában, amit az iskolák egyszerre, péntek délelőtt tizenegy órakor adtak elő. A Nagy Lajos Gimnázium diákjai ehhez a Széchenyi térre mentek ki, a 118 diák mindegyikénél ott volt egy-egy kémiai elem vegyjele nyomtatott papíron. Annak érdekében, hogy minden rendben legyen, jó párszor elpróbálták a felállást, mielőtt megszólalt volna a Kossuth Rádióban a jel az indulásra. Ekkor a diákok összeálltak, és először a periódusos rendszerben elfoglalt helyüknek megfelelően tartották fejük fölé a vegy­jeleket. Ezután egy fenyőfát formáltak úgy, hogy a „Boldog karácsonyt” feliratot adják ki a feltartott papírok.

Pintér Róbert, az iskola egyik biológia-kémia szakos tanulója is részt vett a kísérletben, amit nagyon élvezett, és érdekesnek találta a kezdeményezést. Ahogy mondta, ő személy szerint szereti a periódusos rendszert, de örült annak, hogy voltak ott olyanok is, akik annyira nem kedvelik a tantárgyat.

Versenyen keresik majd a három legjobb produkciót

A Guinness-rekord-kísérlet elismerésének szigorú feltételei vannak, csak akkor fogadják el, ha megfelelően dokumentálták az eseményt, ez most sem lesz másként. A megfigyelési jegyzőkönyv mellett fotókat és videókat is kellett készíteni a bemutatókról, ezek azonban nemcsak a kísérlet elismeréséhez kellenek, hiszen versenyt is hirdetnek a bemutatott Periódusos Rendszer Performanszok között. A résztvevő intézményeknek maximum tíz fényképet és/vagy egy legfeljebb másfél perces videót kell feltölteniük egy internetes oldalra december 17-ig. Ezek közül aztán egy szakmai zsűri választja ki a legjobb három performanszot, valamint közönségszavazás keretében döntenek egy különdíjról is.