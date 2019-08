Éjszaka is várják a látogatókat a Pécsi Állatkertbe

A Pécsi Állatkertben a tavalyi évhez hasonlóan idén is két éjszakán át várják a látogatókat látványetetésekkel, gyermekprogramokkal, koncertekkel, állatbemutatókkal. A pénteki programra több száz család váltott jegyet.

Nyolcadik alkalommal csatlakozott a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium az Állatkertek Éjszakája elnevezésű országos rendezvényhez. Az idei évben ismét két este – pénteken és szombaton – tartják meg a rendezvényt. Hiszen a szervezők célja, hogy minél többen látogathassanak el úgy erre a különleges eseményre, hogy közben az állatkert befogadóképességének határait se kelljen feszegetni. A bejutásért így nem is kellett sokáig sorban állni, az elővételes jeggyel érkezőknek pedig külön bejáratot biztosítottak, így minden gördülékenyen ment.

A programsor idén minden eddiginél változatosabb, hiszen mintegy húsz különböző elemet tartalmaz. A népszerű látványetetéseket tegnap félóránként tartották, többet a látogatók bevonásával, illetve a gondozók be is mutatták az adott állatot. Többek között a gyűrűsfarkú makikat, a lámákat, az oroszlánokat, a nílusi vízilovakat és még számos más állatfajt csodálhattunk meg táplálékszerzés közben. Az etetések közötti szünetben megismerkedhettünk a rejtőzködő, éjszaka aktív állatokkal is, mint például a a szirticápával, a mosómedvékkel vagy az uhuval. A kis varánuszokat is sokan megcsodálták, a hüllők különleges – apa nélküli – fogantatásáról ugyanis sokan hallottak, s most élőben is láthatták őket.

Négy helyszínen látványos fényfestésekkel is készültek a szervezők, és tűzzsonglőr-bemutató, bátorságpróba, csillagászati bemutató, gyermekkoncert és zenés színház, madarászbemutató, és sok más program tette felejthetetlenné az állatkerti élményt. A rendezvényre a két nap alatt nagyjából négyezer látogatót várnak.