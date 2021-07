Elbukta a hűtlen kezelés miatt tett feljelentést Csorbai Ferenc

Bűncselekmény hiánya miatt megszüntette a rendőrség a hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, amelyet Csorbai Ferenc, Mohács korábbi polgármestere feljelentése nyomán rendeltek el.

Ezt ne hagyja ki! Cseh Katalin egyre idegesebb, de továbbra sem tudja cáfolni a pénzügyi csalásokat (videó)

A tavalyi, időközi választást megelőző kampány során a Szekó József halála után versenytárs nélkül a polgármesteri székbe huppant Csorbai Ferenc – a balliberális szolgamédia lelkes tapsikolása közepette – előbb azonnali hatállyal, méltatlanságra hivatkozva kirúgta Mohács jegyzőjét, dr. Kovács Mirellát, majd állítólagos visszaélések miatt hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

Mindezeket követően a Csorbait is indító ernyőszervezet, a VAN egészen a Kúriáig szaladt a Helyi Választási Irodát bepanaszolva az őket ért állítólagos jogsértés miatt.

Egyik ügyben sem jutottak semmire. A Pécsi Törvényszéken tavaly október 30-án tartott tárgyalás alkalmával a bíróság megállapította a jegyzői jogviszony Csorbai Ferenc által történt megszüntetésének jogellenességét, s bizonyítottnak látta annak a joggal való visszaélés tilalmába ütközését. Annak érdekében, hogy a jegyzői jogviszony – és ezzel együtt a Mohácsi Polgármesteri Hivatal működésének rendje – haladéktalanul helyreálljon, a munkáltató (azaz a Mohácsi Polgármesteri Hivatal) és a jegyző asszony között egyezség megkötésére került sor, amelyet a Törvényszék a tárgyalás alkalmával jogerős döntésével jóváhagyott.

Az egyezség azt is jelentette, hogy dr. Kovács Mirella lemondott 24 havi illetménynek megfelelő összegű átalány kártérítésről, valamint egyösszegű sérelemdíjról, amely az elsődleges kereseti követelése volt.

A másik ügy annak kapcsán pattant ki, hogy a választást megelőzően az aláírások gyűjtésére szolgáló íveken Változást Akarók Nemzedéke helyett Választást Akarók Nemzedéke szerepelt. A nyomtatványok átvételekor nem vette észre az elírást az egyesület elnöke, később viszont már arról beszélt a mohácsi ellenzék, hogy szándékos hiba történhetett, s attól tartottak, hogy elveszhetnek az eddig összegyűjtött aláírások.

Ezt azonban már akkor is cáfolta dr. Partos János megyei főjegyző, Csorbai Ferencék azonban nem érték be ennyivel, minden fórumon kifogással, panasszal éltek, azt bizonygatva, hogy az egyszerű elírás milyen hátrányt okozott nekik a választási kampányban.

Az egyesület azt is megkísérelte elérni, hogy a Csorbai Ferenc által akkor nemrég menesztett dr. Kovács Mirellát – akit a megye főjegyzője a Mohácsi Helyi Választási iroda vezetőjévé nevezett ki – távolítsák el a választási iroda éléről, mondván a posztja összeférhetetlen.

Beadványaikat azonban – a helyi, majd a területi választási bizottság, végül a Kúria – mindenütt elutasították, immár jogerősen, s dr. Kovács Mirella összeférhetetlenségét sem állapította meg egyik fórum sem.

A Kúria többek között kimondta, hogy a Mohácsi Helyi Választási Iroda a hiba tudomására jutásától kezdve azonnal intézkedéseket tett a hiba kijavítására, és tájékoztatta az egyesületet arról, hogy a már kiadott ajánlóíveken szereplő ajánlásokat érvényesként fogadja el. Megállapította azt is a Kúria, hogy a helyi választási iroda vezetője nem felel és nem felelhet a Nemzeti Választási Iroda által működtetett számítógépes rendszerben történő elírásért.

Most a hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást is lezárta a rendőrség. A feljelentés lényege az volt, hogy a feljelentő szerint egyes projektek kapcsán jogtalanul fizettek ki jutalmakat a jegyzőnek és a fejlesztési csoport munkatársainak.

A rendőrség megállapításai szerint azonban a feljelentésben közölt cselekmény nem bűncselekmény, az ügyben kirendelt revizori megállapítások egyértelműen kizárták azt a gyanút, hogy a feljelentés tárgyává tett projektekben nem történt érdemi munkavégzés.

Megállapították azt is, hogy a projektek kezelésével megbízott munkatársak a feladataikat a pályázatok kiírását követően folyamatosan elvégezték, részükre a céljuttatás az elvégzett munka értékelését és igazolását követően utólag került kifizetésre. S azt is, hogy a feljelentés tárgyává tett cselekmény kapcsán mind a vagyonkezelői kötelezettség megszegése, mind a vagyoni hátrány bekövetkezése egyértelműen kizárható.

Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere lapunknak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy ugyan neki ez eddig is egyértelmű volt, most azonban mindenki számára bebizonyosodott, hogy a Csorbai Ferenc által korábban jogszerűtlenül menesztett mohácsi jegyző, dr. Kovács Mirella, valamint a fejlesztési csoport munkatársai feddhetetlenek, tisztességükhöz kétség sem fér.

A polgármester kifejtette, annak ellenére, hogy Csorbai Ferenc méltatlan körülmények között, a város vezetéséhez szükséges ismeretek nélkül foglalta el Szekó József helyét, a jegyző, valamint a városfejlesztési csoport mögé állt azzal, hogy segítették a munkáját.

– Ennek dacára a választási kampány során éppen őt, őket támadta, hurcolta meg, most azonban ez az ügy is lezárult. Ez kellő erkölcsi elégtételt jelent, s ahogy eddig, úgy a jövőben is a város vezetésével járó feladatokra kívánok koncentrálni, hiszen bőven akad tennivaló.