Elegük van már a kovácstelepieknek a szemétből

Bár nincs városvezetői helyzetben, mégis a helyi baloldali képviselő helyett is tudott intézkedni a nemzeti oldal képviselője és a patacsi városvédő az ottani gumihegyek miatt.

Az elmúlt hetekben újabb problémát igyekezett megoldani Barkóczi Csaba fideszes képviselő, akinek korábban ellenzékből sikerült a MÁV-val megállapodni arról, hogy a kovácstelepi hatalmas gumilerakatot felszámolják, miközben a balliberális helyi képviselő ez ügyben a választások előtt kampányolt.

Ezúttal a vasút sínek és a közeli földes út mellett található illegális szemétlerakó ügyében lépett fel a Musch Zoltánnal patacsi városvédő aktivistával együtt.

– A problémát három hónapja jeleztem a polgármesternek, a hivatalnak, majd szóban felvetettem a kérdést a nyári közgyűlésen, hogy meg tudjam, hogy a mi városvezetés álláspontja kérdésben. – mondta lapunknak Barkóczi Csaba. – Így levelemre három hét után kaptam választ ugyan, de abban az volt, hogy hogy a városvezetés majd a későbbiekben foglalkozik a kérdéssel. Ezt követően újabb levelet írtam, amire reagáltak írásban, de a szemét még mindig ugyanúgy ott volt, ahol korábban három hónap elteltével is.

A politikus ezért a helyi aktivistákkal és a Fidelitassal közösen maga állt neki eltakarítani a háztartási hulladékot, amit el is vittek a helyi lerakóba, de a veszélyes hulladékot, valamint az építési törmeléket nem tudták elszállítani. Barkóczi Csaba és Musch Zoltán most ezért kedden lakossági bejárást is tartott a helyszínen.

A pécsi városvezetéstől megtudtuk, hogy évente átlagosan 150 hatósági eljárás indítanak illegális lerakók miatt, a kovácstelepi esetekben eddig is több hatósági eljárás indult. Mivel rendszeresen helyeznek el hulladékot az Ürögi fasornál, azért a hatósági főosztály a Biokommal együttműködve rendszeresen végez itt ellenőrzéseket. Válaszukból kiderült, hogyha észlelik, akkor elszállítják a szemetet, valamint „rendre kihelyeznek hulladéktároló konténert” is az adott területre.

3+1 programot hirdettek

Miután azt érzékelték, hogy nem lépnek előre, ezért Musch és Barkóczi már egy korábbi lakossági fórumon 3 plusz 1 programot hirdetett. A program első pontja az említett illegális lerakó felszámolása, a második lépés a volt gumilerakat helyén egy parkoló kialakítása lenne a közlekedési gondok enyhítése érdekében. A harmadik cél egy zajvédő fal építését tartalmazza a MÁV-val közösen, hogy ezzel is csökkentsék a vonatok okozta zajterhelést. A negyedik lépés pedig az lenne, hogy érjék el azt is, hogy a Biokom kotorja ki a közeli patak medrét, hogy felhőszakadások idején házakat ne önthessen el a víz.