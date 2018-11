Elektromos kisteherautót teszteltek a településen

A papíron 860 kg-os, valójában 1 tonnás teherbírású kisteherautó gond nélkül elviszi az önsúlyát, 72 V-os rendszerű 7,5 kW-os villanymotor hajtja, és 110–130 km közötti távot képes megtenni egy töltéssel, bármilyen útviszonyok között. A megengedett sebessége 45 km/ó. A 145 cm-es, azaz sztenderd járdaszélességű jármű olyan területekre is be tud menni, ahová más kisteherautókkal képtelenség lenne, és mindezt némán teszi.

Csörnyei László polgármester elmondta, hogy a Multicar típusú kishaszonjárművüket szeretnék lecserélni vele, mert – ahogy ő fogalmazott – lassan az önkormányzat alsóneműje is rámegy arra, hogy kétnaponta kell tankolni. A Velto One minden további nélkül ki tudná váltani, mert méretében, funkcionalitásában nagyon hasonló, csak jóval gazdaságosabban fenntartható.

Ez a beszerzés tökéletesen illeszkedik azon intézkedések sorába, melyeket Hosszúhetény az elmúlt években klímabarát településként megvalósított. A faluban LED-lámpák gondoskodnak a közvilágításról, a központban napelemes töltésű, vezeték nélküli készüléktöltővel, 2 USB csatlakozóval és internetkapcsolattal rendelkező okospadot létesítettek, továbbá elektromos töltőállomás is van. Vagyis lesz hol feltölteni az e-kisteherautót.

A klíma barátai

Hosszúhetény alapító tagja a 47 önkormányzatot felölelő Klímabarát Települések Szövetségének. Önkéntes alapon, egyesületi formában szerveződik, és csak annak van ott helye, aki tesz is a megfogalmazott célok érdekében. Az alelnöki tisztet Hosszúhetény polgármestere, dr. Csörnyei László tölti be. Nem csak a vidékieknek fontos, 10 fővárosi kerület is tagja. Ha a lélekszámot vesszük alapul, körülbelül 1,1 millió lakos tartozik az égisze alá.