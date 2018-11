Elektromos önvezető autót építenek Pécsen

Jótékony falfestőakcióban vettek részt a közelmúltban a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának hallgatóiból álló Sopiana-e Motorsport csapat tagjai. A srácok egy elektromos önvezető versenyautó fejlesztésén dolgoznak. Megmutatták, az eszük mellett a szívük is a helyén van.

Elektromos meghajtású önvezető autót fejleszt a 38 fős Sopiana-e Motorsport csapat, céljuk, hogy a 2019 szezon során ők is pályára állhassanak a Formula Student versenyben. A nemzetközi megmérettetés hasonlít a Forma–1-re, csak itt diákok és elektromos autóik a főszereplők.

Számos kontinensen rendeznek versenyeket, mely alapvetően konstruktőri megmérettetés. A hangsúly az alkalmazott módszereken, a felhasznált technikákon, a csapatmunkán, és a statikus versenyszámok során az előadásmódon van.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mint azt Molnár Zoltán főmérnöktől megtudtuk, Pécsett is szeretnék meghonosítani a formációt. – Tavasszal, csapatunk megalakulásakor megvizsgáltuk a hazánkban már sikeresen működő csapatokat, arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen struktúrát alkalmaznak, ezeket próbáltuk ötvözni és saját profilunkra formálni. Így nyáron kidolgoztuk a csapat alapszabályzatát, és tagfelvételt hirdettünk.

A hallgatók elméleti tudásukra építve egy komplex folyamat során csapatmunkában gyakorlati tapasztalatokra tesznek szert. A versenyre kizárólag a felsőoktatásban tanuló diákok nevezhetnek. A csapatok viszont nem csupán mérnökhallgatókból állnak. Ahhoz, hogy a fent említett komplex cél elérhető legyen, más területekről érkező: marketinges, jogi, üzleti tudásra is szükség van.

Az autót jelenleg fejlesztik, a csapatnak több olyan szponzora is van, akik szenzorokat, különböző vezérlő rendszereket adtak, ezeknek a beállítása, tesztelése zajlik. Az alvázszerkezet szilárdsági méretezése és 3D modellezés is folyik. Terveik szerint egy január elején megtartandó rendezvényen mutatják majd be a teljes tervet, tavaszra pedig szeretnék legyártatni a teljes autót.

Nemcsak számolgatnak egy papír fölött, hanem a szívük is a helyén van

A Nevetnikék Alapítvány legutóbbi mesefalfestő programjában a Szigetvári Kórház Gyermekosztályának falait varázsolták meséssé. Az akcióban részt vettek a Sopiana-e Motorsport csapat tagjai is. Molnár Zoltán elmondása alapján a csapat a marketingre is nagy hangsúlyt fektet. Szerettek volna egy olyan csapatépítő tréninget létrehozni, ami a kohéziót különleges módon erősíti. Azt szerették volna a programmal elérni – persze a jótékonyságon túl –, hogy tudják meg az emberek, a mérnökök nem csak számolgatnak egy papír fölött, hanem a szívük is a helyén van. Így megkeresték az alapítvány vezetőjét, hogy egy önkéntes program keretében tehessenek valamit. December 1-jén folytatódik jótékony akciósorozatuk, ezúttal a kórház kórtermeit veszik célba.