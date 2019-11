Élelmiszergyűjtő akciót szervez a Vöröskereszt

Még nem kezdődött el az adventi időszak, az adománygyűjtések azonban – amelyeknek célja, hogy a nélkülözők ünnepét szebbé varázsolják – már sorra indulnak. Baranyában is több lehetőség kínálkozik a segíteni szándékozóknak.

Jóllehet még nem kezdődött el az adventi időszak, több segélyszervezet már megkezdte a karácsonyi adománygyűjtést, és az elkövetkezendő hetekben csak tovább bővülnek a segítő lehetőségek.

A Magyar Vöröskereszt Szaloncukor Angyala programjával múlt héten kezdte meg működését. A szervezet weboldalán lehet felajánlani kisebb-nagyobb összegeket, ebből szaloncukrot vásárolnak és odaadják a nélkülöző gyerekeknek.

Mint azt Udvaros Renátától, a Magyar Vöröskereszt Baranya megyei igazgatójától megtudtuk, idén is megrendezik a szintén hagyományosnak mondható kétnapos élelmiszergyűjtő akciójukat: december 6-án és 7-én várják Pécsett, Komlón, Siklóson, Mohácson és Szigetváron az egyes hipermarketekben kihelyezett standjaikon az adományokat. Elsősorban tartós élelmiszereket gyűjtenek majd, de édességet, karácsonyi díszeket is szívesen fogadnak, hogy ezzel is szebbé tudják tenni az ünnepet azoknak, akiknek erre nem futja. A felajánlásokat a szociális irodák juttatják majd el a szükséget szenvedőknek az ünnepek előtt.

Tavaly több mint négyezer kilogramm tartós élelmiszer gyűlt össze. A két nap alatt Baranyában közel 1600-an tettek a bevásárlókosarukba egy csomaggal több lisztet, rizst vagy más alapvető élelmiszert, a nehéz sorsú családok segítésére.

Udvaros Renáta kiemelte, a Mikulásgyár is megnyitja kapuit november 29-én – a baranyai postákon feladott, a Mikulásgyárnak címzett cipősdobozokba csomagolt ajándékok a Vöröskereszt pécsi székházában kötnek ki. Ott a csomagoláson szereplő információk alapján – azaz hogy hány éves és milyen nemű gyereknek szól a meglepetés – szortírozzák, majd december 16-tól és 19-ig osztják szét a rászorulók között.