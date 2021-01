Élénkül az ingatlanpiac a támogatások hatására, a nagy érdeklődés drágulást is hozhat

Bővült január elsejétől a kormány családtámogatási programja. Ez már érezteti hatását az ingatlanpiacon, az érdeklődés meglepően nagy a lakások iránt egy átlagos januárhoz képest. Az ingatlan­árak ugyanakkor egyelőre nem változtak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Áfacsökkentés, illetékmentesség, a közjegyzői díj csökkentése és támogatás tetőtér-beépítésre – többek között ezek is segítik január elsejétől a baranyai családokat is az otthonteremtésben. Az ingatlanpiacon ezek az intézkedések már most elkezdték éreztetni hatásukat, az érdeklődők száma meglepően magas egy átlagos januárhoz képest. Cselényi Attila, az Ingatlankinalat.com vezetője lapunk érdeklődésére is megerősítette, hogy az állami támogatások hatására minden bizonnyal nagyobb lesz a kereslet a piacon, a novemberben és decemberben a vevői oldalról tapasztalható visszafogottság megváltozik, de ő az igazi élénkülést március környékére várja.

Az árak egyelőre stagnálnak, az érdeklődés növekedésével azonban együtt járhat az is, hogy valamelyest emelkedni fognak. A szakértő ezzel kapcsolatban azt viszont hangsúlyozta, hogy nem mindegyik ingatlantípusnál várnak drágulást. Az értéknövekedés valószínűleg a családi házakra lesz jellemző, mert ezek eddig nem igazán követték a dráguló tendenciát, valamint a támogatások legnagyobb részét is ezekre vehetik fel az érintettek. Cselényi Attila kiemelte, hogy a lakásárak egyébként már tavaly is igen magasak voltak, a kertvárosi panellakások például már a maximum áron cseréltek tulajdonost.

Jelentősen nőtt a lakásépítések száma

A lakásépítések száma már tavaly is igen magas volt megyénkben. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az év első kilenc hónapjában Baranyában összesen 145 lakást vettek használatba – kétszer annyit, mint 2019-ben –, legnagyobb részüket a megyeszékhelyen és a kisebb városokban. A KSH legfrissebb statisztikájából az is látszik, hogy leginkább családi házakat adtak át, de sok többszintes, többlakásos házat is felhúztak. Amíg előbbiek jellemzően magáncélra épültek, úgy az utóbbiak inkább bérbeadási céllal. A bevezetett állami támogatások közül több lakásépítésre is igényelhető, ezért elképzelhető, hogy idén is hasonlóan sok új lakást adnak majd át megyénkben is.

Várni kell a szakember érkezésére

Januártól nemcsak lakásvásárlásra vagy építésre vehetünk igénybe támogatást, hanem otthonuk felújításához is kaphatunk pénzügyi segítséget legfeljebb hárommillió forint értékben. Ezek után nem csoda, hogy a GKI és a Masterplast felméréséből az derült ki, hogy a magyar háztartások 14 százaléka tervez korszerűsítést. Kérdés persze, hogy a megnövekedett érdeklődés mellett a szakemberek milyen határidővel tudják vállalni a felújítási munkákat. A lapunk által megkérdezett pécsi szobafestő azt mondta, ő egyelőre még jól be tudja ütemezni a munkát, de télen kevesebb lakossági megkeresés érkezik felé is. Az építkezések, nagyobb beruházások esetén azonban szerinte is többet kell várni a szakemberekre.