Életeket menthet a szén-monoxid-jelző, ne halogassuk a felszereltetését

A fűtési berendezések átvizsgáltatása mellett a balesetek megelőzése érdekében a szén-monoxid-jelző berendezések felszereltetését is javasolják a szakemberek, egyben körültekintő vásárlásra figyelmeztetnek.

A legtöbb lakásban már fűtenek – a balesetek megelőzése érdekében elsődleges a fűtési berendezések szakemberrel való átvizsgáltatása, emellett a szén-monoxid-érzékelők felszereltetése is javasolt. Hisz egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű jelzőeszközt beszerezni, amely már a kis mennyiségű szén-monoxid-koncentrációt is érzékeli és azonnal riaszt.

Nem mindegy azonban, hogy milyent választunk – a nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert hamis biztonságérzetet keltenek, és korántsem biztos, hogy időben jeleznek.

A hatóságok rendszeresen ellenőrzik a szén-monoxid-érzékelők forgalmazását – a katasztrófavédelem honlapján megtalálható azok listája, amelyek megbuktak a vizsgálatokon, azaz alkalmatlanok a figyelmeztetésre, és azoké is, amelyek biztonságot nyújtanak.

Fogyasztóvédelmi szakemberek szerint tanácsos a berendezéseket tüzeléstechnikai szaküzletben vásárolni. Érdemes olyan terméket venni, amihez van részletes leírás, magyar nyelvű használati útmutató. A jelzőberendezésen kell lennie egy teszt- vagy próbagombnak, amely segítségével megbizonyosodhat a vásárló, hogy a termék valóban működik-e. Fontos tudni, hogy az érzékelők csak a gyártó által meghatározott ideig használhatók – ami ezt az élettartamot meghaladta, már nem megbízható, le kell cserélni.

A mérgezés halálhoz vezethet

A szén-monoxid az emberi érzékszervek számára „láthatatlan”, hisz ez egy színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél egy kicsivel könnyebb, mérgező gáz, amely tökéletlen égés során jön létre. Belélegezve gátolja a vér oxigénszállító képességét, mivel erősen kapcsolódik az oxigént szállító hemoglobinhoz. A szén-monoxid-mérgezés nehezen észrevehető, hiszen annak jellemző tünetei, mint a rosszullét, szédülés, fejfájás, hányinger és fáradtság rendkívül könnyen összetéveszthetőek egyéb betegségek tüneteivel. A levegőben lévő szén-monoxid mennyisége határozza meg a mérgezés súlyosságát – magas koncentráció esetén előbb eszméletvesztés, és néhány percen belül halál is beállhat.

Vonultak a tűzoltók tavaly is

Tavaly Baranya megyében a téli időszakban 110 alkalommal vonultak a tűzoltók szén-monoxid miatt. A riasztások közül 72 alkalommal berregett fel az érzékelő, ebből 40-szer tévesnek bizonyult a jelzés, így összességében 49 esetben volt ténylegesen összeköthető a káreset a szén-monoxiddal.

A katasztrófavédelem tapasztalatai szerint egyre több otthonban szerelnek fel szén-monoxid-érzékelőt, mely már a kis mennyiségű szén-monoxid-koncentrációt is érzékeli és azonnal riaszt, így a megfelelő intézkedések megtételével a legtöbb esetben elkerülhető a haláleset. Baranyában az esetek többségében a füstelvezetők, a kémények nem megfelelő állapota okozza a szén-monoxid felhalmozódását.