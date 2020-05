Életmentő készüléket fejlesztett a Magnus

Az új koronavírus-járvány kitörése arra sarkallta a pogányi repülőgép-fejlesztő és -gyártó Magnus Aircraft Zrt. mérnökeit, hogy egy egyszerűen gyártható lélegeztetőgépet készítsenek, ami önállóan, a kórházi gázellátó infrastruktúrától függetlenül is képes betegeket lélegeztetni.

A március közepén kialakult helyzetben a Magnus-Aircraft Zrt. fejlesztői arra gondoltak, hogy tudnának segíteni azokban az országokban, ahol nem olyan fejlett az egészségügyi infrastruktúra, mint Európában. Ott egy kevésbé bonyolult, olcsóbban gyártható készülékkel lehetne életet menteni, aminek a kezeléséhez orvosi személyzetre sincs szükség. Rövid időn belül egy teljesen automatizált készüléket fejlesztettek, ami a kórházi gázellátó infrastruktúrától függetlenül is képes tábori vagy harctéri körülmények között lélegeztetni tüdőgyulladásban szenvedőket és más betegségek miatt anesztéziás kezelésre szorulókat is.

A repülőgépgyártás és a lélegeztetőgép-fejlesztés ugyan messze áll egymástól, de a Magnusnál eddig sem csak a repülőgépekben gondolkodtak. A repülőgép-fejlesztéshez speciális és sokféle kompetencia szükséges, ezért a repülőgép-mérnökökön túl gépészmérnökök, járműmérnökök, illetve had- és biztonságtechnikai mérnökök is dolgoznak a cégnél, akik az elektronikai fejlesztésekben, a robottechnikában, a mechatronikában, az általános gépészeti fejlesztésekben is jártasak.

A most kifejlesztett lélegeztetőgép minősítését és tesztelését a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karán végezték, miután a Műveleti Medicina Tanszéken dolgozó Rendeki Szilárd főorvos lehetőséget látott a projektben.

Az elméleti fejlesztés és a prototípusépítés után most úgy alakítják a gépet, hogy alkalmas legyen a sorozatgyártásra. A műveleti medicina tanszék munkatársai most egy tudományos cikket írnak a tesztek eredményeiről, illetve a gép működéséről és a korlátairól, ezután kezdődhet meg a sorozatgyártás és a szállítás olyan területekre, ahol szükség van rá.