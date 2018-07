Életre kelt a játékvilág az Expo Centerben

A hétvégén Pécsre látogatott az általános iskolások körében egyre népszerűbb Minecraft számítógépes játék országjáró rendezvénye, amit kicsik és nagyok hetek óta vártak.

Nyugodtan elkönyvelhetjük, hogy manapság a gyerekek életének meghatározó részét képezik az okostelefonok, tabletek és egyéb technikai kütyük. A számítógépes játékokkal ismerkedve a kisebbek hamar megtalálják a Mine­craftot. Talán azért is találkoznak ezzel az elsők között, mert a végtelenül egyszerű grafikával ellátott játék nem túl nehéz, akár hat-nyolc éves gyermek számára is ideális.

A virtuális világban saját karakterrel kell túlélnünk, többek között nyersanyagot bányászhatunk, eszközöket és épületeket gyárthatunk, és néha harcolnunk kell az életben maradásért. A játék készségfejlesztő hatása egyre szélesebb körben ismert, és mára már a népszerűsége is hatalmas. A játék iránti rajongásukat a gyerekek a Mineshow Különkiadáson élhetik ki igazán. Az Expo Centerben szombaton megrendezett eseményen délelőtti és délutáni turnus is volt, de még ez is kevésnek bizonyult. A rendezvényközpont már a kezdéskor megtelt lelkes gyerekekkel, és szüleikkel.

A jó hangulatú eseményen megelevenedett a „kockavilág” színe-java, rengeteg digitális eszközön (Xbox One-on, Play­Station-ön, Nintendo Switch-en, és PC-n) is elérhető volt a Minecraft játék és annak különböző módozatai. A virtuálisvalóság-szemüvegen keresztül mi is megtapasztalhattuk, milyen lenne a játék kockákból álló világában élni. A Mineshow központi helyszíne természetesen a színpad volt, ahol egész nap változatos versenyek, kvízek és vetélkedők követték egymást. A közönség kiválasztott játékosai itt mérhették össze ismereteiket a nagyközönség előtt, és értékes nyereményekkel gazdagodhattak.

A legtöbb szülőtől távolt állt a számítógépes játék világa, ők csak kísérőként jöttek a rendezvényre. – A kisfiam nagyon szeret ezekkel a programokkal játszani, bár csak heti egy-két alkalommal engedjük neki a párommal – avatott be név nélkül a családi szabályokba egyik apuka.

A Mineshow Különkiadáson emellett számtalan egyéb program is volt, ami szintén szorosan kapcsolódik a Minecrafthoz, de olyanok is, amik inkább a hagyományos játékosvilághoz kötődnek.

A játék világában mozgó, abban mindenképpen hírneves videósokkal – DoggyAndi, ZsDav, Uborcraft, OwnMcKendry, Anett és Ancsa – is találkozhattak rajongóik. A dedikáló zónában a hosszú sorban állást követően mindenki begyűjthetett egy aláírást kedvencétől, a szerencsésebbek közös fotót is készíthettek a Youtube-sztárokkal. Természetesen a népszerű videósok mintáival ellátott termékek is kaphatóak voltak a Mineshow-n, az idő előrehaladtával egyre több gyerek szaladgált poszterekkel, pólókkal és párnákkal, ezzel is hirdetve a játék iránti szeretetüket.