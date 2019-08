Életre keltik a múltat a baranyai várakban

A dicső baranyai múlt elevenedik meg augusztus hónapban három híres várban is a régióban: IV. alkalommal szerveznek Ostromnapok Fesztivált Szigetváron, a Siklósi Várfesztiválnak sokkal régebbi a hagyománya, miként az egész hónapon végigvonuló pécsváradi Szent István Napoknak is.

A Szigetvári Ostromnapok Fesztivált Zrínyi Miklósék várvédő csatájának 450. évfordulóján rendezték meg először, s immár a negyedik következik augusztus 2–3. között. A cél az, hogy történelmi hitelességgel mutassák be a Zrínyiek korát, történelmi-katonai, illetve zenei hagyományait és gasztronómiáját. A fesztivál fő eseménye most szombaton lesz, amikor hagyományőrző csapatok mutatják be, milyen is volt az ostrom 453 évvel ezelőtt. Egyúttal szabadtéri fegyverkiállítás és interaktív fegyverbemutató lesz, de korabeli viseleteket is láthatunk. Továbbá gyermekprogramok, népi játékok várják a fiatalokat, az érdeklődőket, az esti koncerteken pedig a Bikini, valamint Pápai Joci lép fel.

A Siklósi Várfesztiválon (augusztus 8–11.) lovagi tornák, látványos felvonulás, párviadalok, trubadúrok játéka és csatajelenetek formájában kel életre a középkor. Az esemény idén már négy napos lesz és a fesztivál külön ékessége a várkertben felépített középkori falu. Lesz itt minden, ami középkorhoz tartozik: udvari mágus, gólyalábas akrobaták, no és méretes csatajelenet.

Az eredeti középkori ruhákban a felvonulás augusztus 10-én 10 órakor indul, esténként pedig itt is koncertek következnek, zenél a Nihil Chips, a Hooligans valamint Ganxta Zoli és a Kartel, fellép Balázs Fecó, Rudán Joe és lesz Dj Show is, továbbá tűzijáték és lézershow. Itt a csata szombaton 17, vasárnap 15 órakor látható, emellett harcászati, lovas- és csapatbemutatókkal, solymászokkal, régi zenével szórakoztatják az egybegyűlteket.

A pécsváradi várban augusztusban a Szent István Napok keretében gyakorlatilag minden második napra jut valamilyen kultúrprogram. Most pénteken az Alma együttes nyitja a sort, vasárnap a helyi big band játszik, aztán jön két fővárosi társulat színházi bemutatója. A történelmi múlt a Magyar királyaink emlékezete című kiállításon kerül elő, mely augusztus 15-én nyílik a várban. Borbély Béla fotográfus felvételei történelmi ereklyékről, építészeti emlékekről, múzeumok, levéltárak féltve őrzött kincseiről készültek a magyar történelem fénykorát felidézve, a középkori Magyarország értékeit láttatva.

A fotókon láthatók a koronázási ékszerek, a korona, a trónus, a koronázási ceremóniához kapcsolódó kegytárgyak, II. András, Szent István, Szent László portréja, Dukász Mihály és IX. Konsztantinosz Monomakhosz bizánci császárok képmása, a hajdani pécsváradi bencés apátság temploma. Ugyancsak 15-én lesz „A pécsváradi alapítólevelek” könyvbemutató a Pécsváradi Várbaráti Kör szervezésében. Emellett szól majd harmonika koncert, jön német nemzetiségi mulatság, utcabál, és több neves zenekar is összeáll zenélni.