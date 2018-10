Élettel telne meg ismét a pécsi színészház

Romos, elhanyagolt a tettyei színészház – közösségi funkcióval töltené meg a város az épületet. A palotarom megerősítése is időszerű, a munkálatokra még idén sor kerül.

Kísértetházra hasonlít a régebben szebb napokat látott színészház a Tettyén – adott hangot véleményének a DN SMS-rovatában a minap egy olvasónk, egyben hiányolva az épület felújítását. Mint írja, csúffoltja a ház a csodás környezetnek, pedig az ékessége is lehetne.

Megkérdeztük a Pécsi Városházától, az önkormányzatnak mi a terve az ingatlannal. Tájékoztatásuk szerint a 2009-ig a Pécsi Nemzeti Színház, azóta pedig a város kezelésében lévő, és azóta üresen álló épületet közösségi célokra ajánlják ki. – Az elmúlt időszakban több érdeklődő is jelentkezett, de a színészház jövőjét illetően konkrétumokról felelősen nyilatkozni ma még nem lehet – közölték.

A tettyei palotaromok állapotával kapcsolatban is több olvasói észrevétel futott be szerkesztőségünkhöz – mint ismeretes, a déli bástyán repedések láthatók, egy korábbi szakértői megállapítás szerint az épületmaradvány keleti falának süllyedése okozza a falelválást. A műemléki védelem alatt álló épület állapotát a tulajdonos önkormányzat és a Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya is rendszeresen ellenőrzi – januárban még arról írtunk, hogy május 31-ig a szükséges stabilizálást elvégzik. Időközben kiderült, hogy a megerősítési munkálatok építési engedélyhez kötöttek, ezért a határidőt kitolták.

Érdeklődésünkre a Pécsi Városházától megtudtuk, hogy az engedélyezési tervek elkészültek, az önkormányzat az építési engedélyt megkapta, az érdemi kivitelezési munka így idén elkezdődik és a tervek szerint az idei évben be is fejeződik. Szerkezeti megerősítésre kerül sor és egy, a műemléki környezetbe illeszkedő, a meglévő támasztóbordák elé egy megfelelő teherbírással rendelkező támfalszakasz kivitelezésére, amely megállítja a boltíves falmaradvány és a két támasztó borda további lassú, kúszó mozgását.

Neves vendégek

„A Tettye szálló öreg falai közé ifjú lakók költöztek: a Pécsi Nemzeti Színház művészei. Itt találtak otthonra a színházhoz szerződött fiatalok – Végvári Tamás, Győri Franciska, Karikás Péter –, de a színház régebbi és már ismertebb művészei nevét is megtalálom a lakónévsorban: Marczis Demeterét, Illés Éváét. Hosszú sor lenne a 26 új lakástulajdonos nevét felsorolni…” – írta a Dunántúli Napló 1962 szeptemberében.