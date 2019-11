Életük egyik fontos döntése áll előttük

A középiskola-választás előtt álló diákoknak még van néhány hónapjuk a jelentkezési határidő végéig. A döntésben segítségükre lehetnek a nyílt napok, melyeket ezekben a hetekben tartanak.

Néhány hónap alatt életre szóló döntést kell meghozniuk a továbbtanulás előtt álló diákoknak és szüleiknek. Október közepén hivatalosan is elkezdődött a középiskolai felvételi időszak, az iskolák már közzétették tájékoztatójukat. Ezekben a hetekben tartják az intézményekben a középiskolai nyílt napokat. Így játékos formában sajátíthatják el a különböző szakmák ismereteit, vagy akár egy spanyol órára is beülhetnek a nyolcadikos diákok a baranyai iskolákban.

A középiskola-választék megyénkben igen nagy, épp ezért tanácstalan sok diák és szülő, hogy vajon milyen szempontok figyelembevételével célszerű kiválasztani a megfelelő iskolát.

Ha a végzős diák és családja azt már eldöntötte, hogy gimnáziumot, szakközépiskolát vagy szakiskolát választ, akkor már könnyebb szűkíteni a potenciális iskolák körét. Segítség lehet az Oktatási Hivatal internetes oldalán megtalálható kereső is, melyben város, fenntartó és iskolatípus alapján lehet böngészni. Az egyes, szimpatikus intézmények adatlapján pedig az iskolával kapcsolatos alapinformációkat – osztálytípusok, szakkörkínálat, tanárok neve és elérhetősége – találhatjuk meg. Ha kiválasztottuk gyermekünknek a számításba jöhető iskolát, de még mindig nem tudunk dönteni, akkor az intézmények nyílt napján szerezhetünk többletinformációkat.

A következő hetek fontos dátumai

Több fontos esemény és határ­idő érinti a nyolcadik osztályos diákokat a következő hónapokban. December 6-ig kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára azoknak a nyolcadikos tanulóknak, akik olyan középiskolát választottak ki, amelyben az írásbeli vizsga felvételi követelmény. A hátrányos helyzetű diákok pedig december 11-ig jelentkezhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba, amelynek keretében nyelvi, matematikai és informatikai oktatásra fókuszáló előkészítő évfolyamon vehetnek részt, illetve kollégiumi férőhelyet kaphatnak. Azok a diákok, akiknek a kiválasztott iskolák valamelyikében kötelező a központi felvételi, 2020. január 18-án írják majd a felvételi vizsga feladatsorait.

A gyakorlásra is időt kell szánni

Érdemes már most figyelemmel követni a szimpatikus középfokú iskolák honlapját, ugyanis ezeken közzétették már a 2020-ban induló osztályok listáját és a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. A felvételi során tetszőleges számú középfokú iskolába lehet jelentkezni, tehát a diákok annyi iskolát jelölhetnek meg, amennyit szeretnének. A magyar nyelv és irodalom, illetve a matematika felvételire készülve az általános iskolák általában a tanórákba építik be a diákok számára a célirányos gyakorló feladatok megoldását. Ám ebben az időszakban vannak különböző előkészítő tanfolyamok is, melyekre a szülők beírathatják felvételi előtt álló gyermekeiket.