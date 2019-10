Elhunyt Schulteisz Gyula, a PMFC legendás hátvédje

Gyászol a PMFC és a pécsi sport, életének 67. évében gyógyíthatatlan betegségben elhunyt korábbi legendás hátvédünk, Schulteisz Gyula. Egykori kiváló védőnk 1953. január 1-én született Pécsett, pályafutását a Pécsi Postásban kezdte, majd a Steinmetz SE-ből került az élvonalbeli PMSC-hez, ahol több mint egy évtizeden át rúgta a bőrt. Később megfordult alsóbb osztályokban, így a Komlói Bányász és a Somberek együttesében is. Az idők múlásával sokan emelkedtek a helyi legendák, az örök halhatatlanok közé. Ilyenné vált Schulteisz Gyula is, aki több kategóriában is a „csúcsra” jutott az évek során Pécsett. Minden idők talán legvörösebb hajú, göndör tűzgömbjét tisztelhettük benne.

„Gyászol a PMFC és a pécsi sport, életének 67. évében gyógyíthatatlan betegségben elhunyt korábbi legendás hátvédünk, Schulteisz Gyula. Egykori kiváló védőnk 1953. január 1-én született Pécsett, pályafutását a Pécsi Postásban kezdte, majd a Steinmetz SE-ből került az élvonalbeli PMSC-hez, ahol több mint egy évtizeden át rúgta a bőrt. Később megfordult alsóbb osztályokban, így a Komlói Bányász és a Somberek együttesében is. Az idők múlásával sokan emelkedtek a helyi legendák, az örök halhatatlanok közé. Ilyenné vált Schulteisz Gyula is, aki több kategóriában is a „csúcsra” jutott az évek során Pécsett. Minden idők talán legvörösebb hajú, göndör tűzgömbjét tisztelhettük benne. Abban sem volt nagyon párja, amikor határozottan oda kellett lépni egy-egy csatárnak, középpályásnak, aki a piros-feketék kapuját próbálta veszélyeztetni. Mert a hátvéd tényleg kimerítette a betonkeménység kategóriáját. Mellette nem volt tologatás, cifrázás, odalépett, aztán már meg is akadt a támadás. Emellett gyors volt, jól is fejelt, nem kért, de nem is adott kegyelmet a pályán. Ám ahhoz tényleg nem férhet kétség, hogy remek labdarúgó volt. Sulti futballistakánt az 1974/75-ös évadtól egészen az 1984/85-ös szezonig szolgálta a klubot. Ezen időszak alatt 237 esetben húzhatta fel a piros-fekete mezt. Ebből 61 volt NB II-es meccs, míg a többit a legmagasabb osztályban harcolta végig. Az 1976/77-es évadban tagja volt az NB II-es bajnokcsapatnak. A Magyar Népköztársasági Kupában döntőt játszott 1978-ban. Klubunk mély fájdalommal vette tudomásul, hogy október 15-én, életének 67. évében gyógyíthatatlan betegségben elhunyt. A pécsi futball legendás alakjának temetéséről később intézkednek! Emlékedet örökké megőrizzük! Isten veled, Sulti!”