Eligazította a pécsi szálakat Gyurcsány Ferenc

Kicsi a valószínűsége annak, hogy a Gyurcsány-féle akaratnak a baloldalon nemet mondjanak, és ha közgyűlés elé is kerül Nyőgéri Lajos megválasztásának kérdése.

Már hónapokkal ezelőtt eligazította a helyi baloldali erőket Gyurcsány Ferenc, a baloldal meghatározó személye, hiszen a novemberi pécsi látogatásakor már kijelentette, hogy szokott ide járni és ő „mindenkivel tárgyal”.

Később ugyan a látogatás aktualitását adó korábbi MSZP-DK-Jobbik-Momentum koalíciós válságát egy újabb követte, hiszen Nyőgéri Lajos alpolgármesteri kinevezése a szocialisták erőfitogtatását is jelentette, amit aztán le is nyeltek a partnerek.

Elhalt ultimátum

A szocialisták jól taktikáztak, hiszen számos városi céges, intézményi pozíciókba ültethették be az embereiket, a hozzájuk kötődő kádereket, és az utólag meglehetősen naivnak mondható – lázadozás, a 12 pontos ultimátum is elhalt. Ennek ugyanis első pontja az volt, hogy Nyőgéri kinevezését még a veszélyhelyzet alatt vonja vissza a polgármester. Erre nem került sor, sőt még az online konzultációkon sem tették komolyan szóvá a baloldali lázadók az alpolgármesteri posztba beültetett MSZP-st, ezért is nehéz azt elképzelni, hogy június 15-e után megrendezendő közgyűlésen – ha szavazásra kerül sor – valamelyik baloldali koalíciós tag, párt leszavazza majd a szocialista alpolgármester kinevezését.

Városházi forrásokból úgy értesültünk, hogy persze ettől még nem kizárt, hogy egyesek nemmel voksolnak már csak a látszat fenntartása végett is, hogy a választókkal elhitessék, hogy „demokratikusak”, de a végeredményen, vagyis Nyőgéri jelenlegi helyzetén ez aligha változtat majd.

Gyurcsány a háttérből üzent

Már 2019 januárjában, tehát nyolc hónappal a választások előtt elsők között jelentette be Gyurcsány Ferenc egykori, és jelenlegi pártja, a DK és az MSZP Péterffy Attila polgármesterjelölt támogatását. A választók számára a „független” politikus képében tetszelgő Péterffy támogatása kapcsán a Momentum szóvivője, Nemes Balázs – aki szintén jól fizető állást kapott a városházán – mondta azt, hogy ezek a pártok beleteszik a pénzüket a kampányba. Gyurcsány Ferenc ugyan a pécsi kampányban szinte végig háttérben igyekezett maradni, végül azonban a később alpolgármesteri posztot kapó Bognár Szilviával közös videóban a DK-s választóknak is üzent jelenlétével.

Nagy a forgalom a városházán

Gyurcsány Ferenc tavaly márciusban Mellár Tamás (MSZP-P) parlamenti képviselővel – aki egykor közgazdaságtudományi karon tanította Gyurcsányt -, valamint Péterffy Attila polgármesterrel tartott pécsi fórumon már azt üzente – a baloldali propagandasajtó szerint – , hogy aki több ellenzéki listát akar, az a tűzzel játszik. Ettől kezdve pedig a momentumosok és néhány DK-s lázongása is csupán egy kisebb kisiklás lehetett, nem véletlenül járt már októberben is a pártelnök a pécsi városházán, látogatásának céljáról viszont akkor már mélyen hallgattak, hiszen bőven zajlottak a 2022-es választásról szóló egyezkedések, a háttéralkuk megkötése, amivel végül az MSZP-DK-Jobbik-Momentumon belül le lehetett egymás között osztani a pozíciókat, posztokat. Azóta már a DK alelnöke, Varju László is járt a városban, nemrég pedig Vadai Ágnes alelnök is látogatást tett Pécsen.