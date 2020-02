Elindult a közbeszerzés, teljesen megújul a bólyi Kastélypark

Hamarosan indul a Kastélypark megújítása – mint ismeretes, a terület rehabilitációjára a Zöld Város-projekt keretein belül kerül sor, amelynek megvalósítására sikeres pályázatával a Területfejlesztési Operatív Programból mintegy 218 millió forintot nyert az önkormányzat.

A közbeszerzési eljárás a végéhez közeledik, amint lezárul, kezdetét veszi a kivitelezés.

A fejlesztés során teljesen újjáalakul, rendezetté válik a város központjában lévő park – zöldfelületét felújítják, az elöregedett, korosabb fák helyére újakat ültetnek, cél, egy ligetes, a közösségi tereknek jobban helyet adó terület kialakítása. Többek között korszerű játszóteret építenek, a felnőttek számára szabadtéri fitneszparkot is kialakítanak, közösségi pihenőterek szolgálják majd a városban élők és a parkba látogatók kényelmét, ezen kívül a sétálóutakat is megújítják és a közvilágítást is kiépítik.

Mindezek mellett az Erzsébet Vigadó konyháját is modernizálják a projekt részeként – tájékoztatta lapunkat Hárs József, Bóly polgármestere. A városban élők és dolgozók igényeire reagálva egy menzát alakítanak ki: napi 400 adag ételt főznek majd a terv szerint, és négyféle menü közül választhatnak majd a vendégek. Ezen kívül a Vigadó rendezvényeinek catering szolgáltatásait is ellátja majd az új konyha.