Elkeltek a bérletek, hamarosan a nagyfesztiválon bulizhatunk

A tavalyi év után az idei is rendhagyó a Fishing on Orfű történetében. Ám míg tavaly a szomorkodásé volt a főszerep – mivel a járványhelyzet miatt lefújták a fesztivált –, idén már sokkal rózsásabb a helyzet.

Ugyanis a júniusi MiniFishing után hamarosan a nagyfesztiválon is bulizhatnak az érdeklődők. Ezt a szervezők döntése alapján az előre meghirdetett pótdátumon, augusztus 25–28. között tartják meg.

Fellép többek között a Vad Fruttik, a 30Y, a Kiscsillag, megtekinthetjük a Heaven Street Seven 2021-es egyetlen fesztivál-fellépését is. Itt lesz még a Supernem, a Kaukázus és a Bëlga, Hobo, Krúbi, az Ivan&The Parazol, a Kistehén pedig búcsúkoncertet ad.

Természetesen az érdeklődés is nagy a fesztivál iránt, ez abból is látszik, hogy már minden bérlet elkelt, csak napijegyeket lehet váltani korlátozott számban. Idén is megrendezik továbbá a Fishing-tehetségkeresőt, amely segítségével az amatőrök is felléphetnek a fesztiválon, ha szólóban, vagy duóprodukcióban zenélnek. A jelentkezett produkciók közül a fesztivál vezetősége választ ki hármat, akik játszhatnak majd a Magam adom színpadon, augusztus 25-én.

A fesztivál részletes zenei programja a fishingonorfu.hu oldalon tekinthető meg. A Fishing on Orfű fesztivál a jelenleg hatályos rendelet értelmében kizárólag védettségi igazolvánnyal lesz látogatható, amelyet plasztikkártya vagy applikáció formájában is be lehet mutatni.