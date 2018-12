Elkészült a busójárás jövő évi számvetése

Harminchat helyszínen nyolcvan program várja majd a február 28-án kezdődő busójárásra érkező tízezreket.

A télűző hagyomány megrendezésére harminchétmillió forint áll rendelkezésre. A keretből azonban nemcsak a rendezvény megszervezésével kapcsolatos kiadásokat fedezik, hanem új kellékeket, jelmezeket, eszközöket is vásárolnak, valamint kiadványokat is készítenek.

Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva, amikor már pénteken és szombaton is csaknem annyi turista volt a városban, mint korábban egy gyengébb vasárnapon, jövőre már ezekre a napokra is több busócsoport fellépését, bemutatóját szervezik meg.

A Széchenyi téren, a Deák téren és a Busóudvar mellett a szerb templom udvarán is felállítanak szabadtéri színpadot, ahol a többi helyszínhez hasonlóan LED-falon is lehet követni majd az eseményeket. Utóbbi két helyszínen sokac és szerb ételek kóstolójával is várják majd a vendégeket. A Kanizsai Dorottya Múzeumban, a moziban a kiállításokon kívül gyermekprogramokkal, játszóházzal, koncertekkel is készülnek. A családsegítő szolgálat udvarát Jankele udvarrá alakítják, ahol – több busócsoport saját rendezvényéhez hasonlóan – vendégül is látják a betérőket. Az étel- és italárusok a Deák tér és a Széchenyi iskola udvarán kívül a Szentháromság utca, Kígyó és Jókai utca közötti szakaszát is elfoglalhatják. A kézműves- és népművészeti portékát kínálók a Dózsa György utcát a Tompa Mihály utcáig vehetik birtokba, és a Vörösmarty utca egy részét is. A Szabadság utca alsó szakaszán viszont csak a Duna Irodaház oldalán engedélyezik az árusok elhelyezését, azért, hogy ne szűküljön le túlságosan az utca keresztmetszete. A busójárás eseményeit a világháló segítségével élő közvetítésben is nyomon lehet majd követni.

