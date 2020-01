Elkészült a pécsi papagájok téli lakhelye

Egy teljesen új, belső férőhely lett kialakítva a tollasoknak – írja a Pécsi Állatkert honlapján.

Bár a munkálatok már hetekkel ezelőtt befejeződtek, a Pécsi Állatkert most adta hírül, hogy új, belső férőhelyeket alakítottak ki. Mint ismeretes, a pécsi állatkertben tavaly nyáron került átadásra egy új, tágas papagájröpde, a közelmúltban pedig a hozzá csatlakozó belső férőhely is elkészült.

Ekkor kezdődhetett el a korábban két, külön röpdében élő két papagájcsapat összeszoktatása. Babonából ez idáig nem számoltak be a fejleményekről. Az összeszokás viszont sikeres volt.

Guy is elfogadta Kokót

Sőt, egy meglepetést is tartogatott az új helyzet a gondozóknak. Guy és Kokó, a két sárgabóbitás kakadu is jól fogadták egymást. Bár ennek kevés esélyét látták a gondozóik, hiszen mindkét madár nagyon intelligens, igazi egyéniség. Az összeszoktatásuk viszont sikeres volt, a gondozók szerint ez annak is betudható, hogy ők valójában embereknek hiszik magukat, és nem is ismerik fel a másik, fehér tollas madárban, hogy ő egy fajtárs.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a két kakadu korábban sem volt teljesen idegen számára. Az állatgondozó és karbantartók nagy bosszúságára a két (eredetileg kisragadozók tartására készült) papagájröpdét elválasztó falapokat rendszeresen szétrágták, és az így keletkezett réseken keresztül láthatták, hallatták a másikat.

Az új papagájbelső

Az új papagájbelső télen is megfelelő elhelyezést nyújt a tarka tollasok számára. Jelenleg három röpde csatlakozik hozzá: két régebbi, kisebb alapterületű, és a nyáron elkészült, tágas, új röpde. A madárházból mindhárom külsőbe kimehetnek az állatok, e mellett az egyik kisebb és az új, nagy röpde között közvetlen átjárást is biztosítanak a madarak számára. Szükség esetén azonban többfelé választható a létesítmény.

A mostani, enyhe időjárás során a madarak saját maguk döntik el, hogy a külső vagy a belső férőhelyüket használják. A belsők üvegfelületei egyelőre még nádszövettel vannak letakarva, hogy a papagájok szokják azokat, ne repüljenek neki ezeknek a felületeknek. Tervek szerint azonban a későbbiek során látogatók ezeken a betekintőkön keresztül akkor is megnézhetik majd a papagájokat, amikor azok a belsőben tartózkodnak.