Elkezdődhet a szigetvári vár rekonstrukciója

A közeljövőben kezdődhet a szigetvári Zrínyi-vár fejlesztése. Mintegy 1,1 milliárd forintból újulhat meg a nemzeti emlékhely. A legjelentősebb fejlesztés a kazamatasor területén történik majd.

Különleges, a témához illő helyszínen, Budapesten, a Gül Baba türbéjében írták alá azt a szerződést, amelynek értelmében hamarosan elkezdődhetnek az állami beruházás munkálatai a várban. Az eseményen részt vett Glázer Tamás, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Nagy Csaba országgyűlési képviselő és Orlovics Gyula, a munkálatokat végző sellyei székhelyű O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gazdasági igazgatója.

Nagy Csaba lapunk kérdésére elmondta, hogy a fejlesztésre már nagy szükség volt, a vár évtizedek óta várt a felújításra. Ismertette, hogy a nemzeti emlékhely régóta várt fejlesztésének első üteme a Zrínyi-emlékév kapcsán történt, a most kezdődő felújítás már a második ütem, melynek befejeztével még több turisztikai attrakcióval várják majd a szigetvári várba látogatókat.

– A szigetvári vár turisztikai célú fejlesztése mintegy 1,1 milliárd forintból valósulhat meg, ez a város életében is igazán nagy volumenű fejlesztés. Különösen nagy öröm, hogy baranyai székhelyű cég fogja a munkálatokat végezni – mondta a parlamenti képviselő.

Mint megtudtuk, a hamarosan kezdődő építkezések a tervek szerint körülbelül egy évig fognak tartani, ám a vár felújítási munkálatokat nem érintő része továbbra is várja a vendégeket. A munkaterület átadása három napon belül megtörténhet, az alapkőletétel a közeljövőben várható. A felújítás kapcsán esetlegesen felmerülő kellemetlenségek miatt a látogatók türelmét, megértését kérik. Nagy Csaba a beruházás kapcsán azt is elmondta, dolgoznak azon is, hogy a jövőben további tematikus műtárgyak legyenek bemutathatóak Szigetváron.