Elkezdődött a bányászat, és felépült hozzá egy városrész

Végleg lezárult az ezredforduló tájékán a szén- és urán­érctermelés a Mecsekben, de azt soha nem szabad elfelejteni, hogy Pécs a várossá válását a mélybányászatnak köszönheti. Több városrésze is a föld alatti munka révén épült fel, és ez a nagyszabású építkezés több mint 160 éve kezdődött Pécsbányatelep kialakításával.

Amint Pécsett megkezdődött a szénbányászat, a Duna Gőzhajózási Társaság az idegenből érkező szakmunkások letelepítésére hozzáfogott az első kolónia megépítéséhez. A tervek között eleinte a Pécsváradi út és az Üszögpuszta közti terület szerepelt, majd a Kispiricsizma szőlői, végül a munkahely közelsége döntött, így a telepet András-akna mellett, a Nagyszikili- és Káposztás-völgyek közötti dombháton húzták fel (Az információk többségét dr. Pilkhoffer Mónika: Bányászat és építészet című könyvéből vettük). Napjainkban Pécsbányatelepet az András-akna–Ezeréves–Széchenyi-akna–Czerékvölgy közti terület jelenti.

Az építkezés 1855-ben kezdődött, és egy évre rá az egykori gesztenyeerdő helyén már 36 ikerház állt, ahol az egyes lakásokhoz 10 négyszögöl udvar és 100 négyszögöl kert is tartozott. A következő öt évben újabb 26 házzal bővült a telep, és templom is épült, valamint vízvezeték-hálózat.

Így 1965-ben már öt házsorban, száz házban ezerötszázan éltek. A legkeletibb rész – a Kórház utcai nyolcszobás nagylakások – 1875-ben készültek el, s ekkor kapott gázlámpás közvilágítást is a telep. Erre az időszakra volt már itt két elemi iskola, rendőrség, kórház (négy kórtermében negyven betegnek volt hely) és élelemtár is. Egyébként a bányaigazgatóság is itt működött 1895-ig, amikor elkészült a Mária utcai székház.

Hogy mekkora volt Pécsbányatelep jelentősége az akkori város egészét tekintve? Nos, a XIX-XX. század fordulóján itt élt Pécs lakóinak tíz százaléka, és a lakásállománya is elérte a tíz százalékot. Ekkoriban épült meg itt a bányaiskola is, ahol az altiszteket, felvigyázókat, aknászokat képezték, továbbá egy új templom 1902-ben (a régi templom az aláfejtés hatására megsüllyedt, ezért 1890-ben betiltották itt a misézést).

Az új templom körül 3-5 szobás tiszti lakóházakat is emeltek, a tisztviselőtelep az első világháború után tovább terjeszkedett. Munkásoknak lakóházakat az 1920-as évek elején húztak fel, de még ezt megelőzően született a 114 ágyas legényszálló nőtlen bányászoknak. Mivel a legényszálló kihasználatlan volt, negyven lakóját áthelyezték munkásbarakkokba és a régi kórház épületébe, 1926-ban pedig a DGT úgy döntött, hogy az épületet átalakítják egy új kórháznak.

Összességében a pécsbányatelepi kolónia kialakítása az 1920-as évek végére lezárult, 1931-ben 777 munkáslakás és 85 tisztviselőlakás állt itt. Ezt követően a II. világháború kezdetéig elsősorban a vizes, rossz állapotú lakások renoválása, átalakítása zajlott. Emellett kialakítottak foci- és tekepályákat, valamint 1939-ben egy 8×8 méteres fürdőmedencét is, továbbá egy új elemi iskolát 1943-ban.

Máshol is épült

Pécsbányatelepen túl Meszes, Uránváros, a Mecsekoldal tömbházainak, de még Kertvárosnak is jelentős része a mélyművelés eredményeként jött létre. Több tízezer ilyen célból felhúzott lakásról lehet beszélni, de érdemes megnézni, hogy állt a helyzet 120 évvel ezelőtt, a XIX-XX. századfordulón. A Duna Gőzhajózási Társaság ugyanis kimutatást készített arról, hogy a külföldről érkező szakmunkások letelepítése érdekében 1990-ben a két főtelepén, Pécsbányán és Szabolcsfaluban, valamint 14 kisebb, az akkor működő üzemek közelében kialakított kolónián összesen 463 épületben több mint másfél ezer lakást húzott fel a Habsburg Birodalom különböző területeiről érkező bányászok számára.