Elkezdték Pécsen is a szúnyogok biológiai gyérítését

A melegedő időjárásnak és a csapadékos napoknak köszönhetően megindult a szúnyoglárvák fejlődése. Pécsen is megkezdték a rovarok gyérítését, idén ráadásul a kémiai irtás mellett már biológiai módszert is alkalmaznak.

Annak természetesen örülünk, hogy megérkezett a jó idő, annak viszont már kevésbé, hogy megjelentek a szúnyogok is. A gyérítésükre már most szükség van, az országos programot a katasztrófavédelem, a pécsi feladatokat pedig a Biokom Nkft. meg is kezdte. Tavaly nyáron számoltunk be arról, hogy a légi beavatkozást a földi irtás váltotta ki, amelynek során speciális gépjárművekről juttatják a levegőbe a permetszert, ami megöli a vérszívókat. A városüzemeltetési cég idén a biológiai gyérítés irányába fordult, az ezzel kapcsolatos feladatokkal pedig a magyar-spanyol közös tulajdonú Lokímica Magyarország Kft.-t bízta meg. A munka szerdán, Tüskésréten indult el a szúnyogtenyésző helyek feltérképezésével.

A biológiai módszer azon túl, hogy környezetbarát és hatékony megoldás a szúnyogokkal vívott harcban, komoly szaktudást igényel. Ehhez nem kellett messze menni, hiszen Dr. Kemenesi Gábor, a Szentágothai János Kutatóintézet kutatója már csaknem tíz éve foglalkozik a vérszívókkal.

– Pécsen, az országban majdnem elsőként fogalmazódott meg az igény, hogy váltani a kémiai szúnyoggyérítésről – hangsúlyozta a kutató. – Az ilyen fajta beavatkozásról bebizonyosodott, hogy nemcsak a szúnyogokat pusztítja el, hanem minden rovarra káros. A biológiai szer viszont valóban csak a szúnyoglárvákra hat, és a tenyészhelyen pusztítja el azokat. A szakemberek abban tudják segíteni a munkát, hogy egyrészt felismerik a szúnyoglárvákat, másrészt pontosan meg tudják mondani, hogy milyen stádiumban van.

A biológiai beavatkozás Nyugat-Európában már bevett módszer, a spanyol vállalat is több évtizede foglalkozik ezzel. Manuel García Howlet, a cég nemzetközi igazgatója a szerdai bemutatón azt mondta, közegészségügyi kérdésekben a megelőzésre kell fókuszálni, és nem az eseti kezelésre. Ez a módszer éppen ezen alapszik, hiszen a szúnyogok azelőtt pusztulnak el, hogy kifejlődnének. Azt a kutató és a cégvezető is kiemelte, hogy a vérszívók ellen nemcsak azért kell védekezni, mert a csípésük kellemetlen, hanem azért is, mert betegségeket terjeszthetnek.