Elköszönt az igazgató, de a gyerekbarát szellemiség megy tovább

Balogh Györgyné „Kati néni” több évtizedes igazgatói munkával felépített Szalántán egy olyan iskolát, ahol a gyerekeket szeretet és megbecsülés veszi körül, ahonnan senki nem igyekszik elit pécsi iskolába. Most továbbadja a stafétabotot, de a negyvenévnyi munka eredményei nem tűnnek el nyomtalanul.

– Hogy sikerült megtartani a tehetséges gyerekeket?

– Erős a pécsi vonzás, de igyekszünk ideillő programokat szervezni. Például horvát nyelvoktató általános iskola is vagyunk, berendezett nyelvi tanteremmel, népismeret oktatással. Próbáljuk a legjobb oktatási hátteret előteremteni, jelentős könyvtárunk van, informatika, technika tantermünk, színvonalas tornatermünk.

– Ez célirányos kínálat, de még kevés az igazi népszerűséghez.

– A vidámsághoz, a kellemes pillanatokhoz a művészetoktatás ad keretet. Színjátszó és kézműves tanszakunk is van, valamint társas tánc tagozatunk és úszni, lovagolni is járhatnak a diákjaink. Emellett évről évre megünnepeljük a különböző világnapokat pályázatokkal, versenyekkel.

– Matematikát, fizikát tanított. Mire a legbüszkébb?

– Minden gyerekre, akiknek sikerült átadnom a matematika szépségét és azokra különösen, akik tovább lépve matematika vagy fizika tagozatot választottak a középiskolában. Szerintem a matematika egyáltalán nem nehéz, csak van egy kis félelem iránta az emberekben, elsősorban a felnőttekben. Persze a jók között is akad egy még jobb tanuló, akire az egész iskolánk büszke, mert kilencedik lett az országos matematikaversenyen.

– Elsők között kapta meg a most alapított Köznevelésért Díjat a Pécsi Tankerületi Központtól. Minek köszönheti az elismerést?

– A díjnak nagyon örülök, és egy hosszú, fontos szakaszt zár le az életemben, pontosan negyvenévi munka után átadom a stafétabotot, ez volt az utolsó tanévem.

– Mi jön ezután?

– Három éve tudatosan készülök erre a lépésre, építkeztünk a pellérdi elágazásnál található kertünkben, odaköltözünk a férjemmel. Kertészkedünk, az elsős kisiskolás, és az egyéves kis unokánknak pedig elindítom a mamaovit és mamasulit. No és a párom jövőre ugyancsak befejezi a munkát, akkor végre együtt járhatunk horgászni, valamint megismerhetjük Magyarország azon részeit, ami kimaradt eddig az életünkből. Természetesen olvasni is fogok és filmeket nézni, de ez még olyan távolinak tűnik. Most csak annak a szomorúsága kavarog bennem, hogy a gyerekek végleg elköszöntek.