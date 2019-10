Ellepték a házat a csúszómászók, szakember segítsége kellett

A napokban csörgött a telefonja Both Zoltánnak, aki egyedüliként veszélyeshüllő-befogással foglalkozik Magyarországon. Egy ijedt női hang annyit közölt, hogy ellepték a házát a csúszómászók.

– Rettegett, irtózott a nő a kígyóktól, siklóktól. Megbeszéltem vele egy időpontot, amikor el tudtam utazni hozzá. Több mint 300 kilométert kocsiztam Vásárosbécre – mondta lapunknak Both Zoltán, akit telefonon értünk utol délelőtt.

A csúszómászóktól megszállt kis takaros vályogház az erdő szélén állt. Amikor Both Zoltán bement a lakásba, már akkor látta, hogy siklókról lehet szó, hiszen a ház körül és bent is rengeteg levedlett siklóbőrt talált. Feltételezte, hogy az egyik sikló a nyáron bemászott a házba, és lerakta tojásait, amelyekből augusztus végén, szeptember elején bújhattak ki a kis hüllők. A siklók első vedlése már megtörténhetett, hiszen erről tanúskodott a sok-sok siklóbőr.

– Ennyi siklóval még nem találkoztam pályám során. A hűtőszekrény és a konyhaszekrény mögött 15-16-ot fogtam be, és mint megtudtam, egy nappal a megérkezésem előtt közel ugyanennyit sepregettek ki a házból – közölte Both Zoltán. – A háziasszony a befogás után annyit közölt, soha nem várt még így férfit, mint engem. Tegyük hozzá, irtózott a csúszómászóktól, így érthető volt, hogy várta a segítséget – tette hozzá.

A befogott példányokat egy erdős, zöld területen szabadon engedte a hüllőbefogó, így az állatok felkészülhetnek a téli pihenésre. Annyit elárult lapunknak, hogy a mostani nyárias idő miatt a siklók még aktívak. Nem kell tőlük félni, mert emberre ártalmatlanok. A siklók védettek hazánkban, például az erdei sikló eszmei értéke 50 ezer forint.

Királypitont is befogott már

Egy különleges kígyó befogásának történetét is elmesélte Both Zoltán. Egy királypiton szökött meg Budapesten, a III. kerületben nyár végén. A gazdája a közösségi oldalon kért segítséget. Mint kiderült, figyelmetlenek voltak a tulajdonosok, így tudott a kígyó kimászni az ablakon. A hüllőbefogó kereste a háziállatot a környéken, de nem találta. Majd egyszer, jó pár héttel később, egy férfi hívta fel, hogy néhány házzal arrébb, ahonnan korábban megszökött az állat, látott egy körülbelül két-három méter hosszú kígyót. Both Zoltán a helyszínre érkezett, és sikerült befognia a hüllőt, majd visszaadta a jogos tulajdonosának, akinek segített felhozni a pincéből a szépen felszerelt terráriumot. Both Zoltán azt tanácsolta a férfinak, hogy a kígyót vigyék el hüllőkkel foglalkozó állatorvoshoz, hiszen hosszabb ideig volt szabadon. Mint kiderült, az ijedtségen kívül más baja nem lett a csúszómászónak.