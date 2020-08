Elmaradnak a hétvégi programok a vírus miatt

Elmarad a Neoton-koncert és a szombati Határtalan Lakoma is Pécsváradon, ezt Zádori János polgármester jelentette be a közösségi oldalán.

A rendezvényeket a fertőzésveszély elkerülése érdekében mondták le, mert kiderült, hogy pozitív lett a labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Pécsvárad egyik játékosának a koronavírustesztje. Ahogy azt már lapunk is megírta, a futballista hétfőn nem érezte jól magát, elment háziorvosához, ezután került sor a tesztelésre, amelynek eredménye szerdára lett meg.

Ahogy a polgármester elmondta, a pécsváradi és a szederkényi csapat tagjai is hatósági karanténba kerültek. Zádori János azt is hozzátette, hogy bár közvetlen veszély most nincs a településen, ki kell várni a fejleményeket, és különösen oda kell figyelni az óvintézkedések betartására.

A pénteki koncertre a művelődési központban megváltott jegyeket a vásárlás helyén, a művelődési iroda nyitvatartási idejében természetesen visszaváltják. A történtek miatt a focimeccseket is lemondták, szerdán a Pécsvárad–Siklós mérkőzést fújták le, de a hétvégi Mohács–Pécsvárad összecsapást sem rendezik meg.