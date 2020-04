Elmaradnak vagy későbbre tolódnak a koncertek

Nemcsak nálunk, hanem az egész országban elmaradnak vagy más időpontra kerülnek a könnyűzenei koncertek a vírushelyzet miatt. Sokan azonban már megváltották jegyeiket kedvenc előadójuk fellépésére, és nem tudják, ebben a helyzetben mit tehetnek. Az, hogy a jegyeket visszaváltják-e vagy későbbi időpontban is érvényesek lesznek, a szervezőtől is függ.

A pécsi Kodály Központban arra törekednek, hogy az elmaradt rendezvényeket később tartsák meg. Így például Rúzsa Magdi fellépése októberre csúszott, Bödőcs Tibor pedig szeptemberben látogat hozzánk. Az eredeti időpontra megváltott jegyek ezekre is érvényesek, amennyiben valakinek nem felel meg az új dátum, úgy később a jegy visszaváltására is lehetősége lesz.

Trubics Zorán pécsi rendezvényszervezőtől pedig megtudtuk, hogy ő a jelenlegi helyzet miatt két programot volt kénytelen lemondani: Bródy János koncertjét és Vujity Tvrtko előadását. A már megváltott jegyek árát természetesen mindenki visszakapja mindkét rendezvény esetén. Akik interneten vásároltak, azoknak automatikusan visszautalják az összeget. Azok pedig, akik a pécsi Árkád Líra-Móra Könyvesboltjában váltottak jegyet, felkereshetik telefonon vagy elektronikus úton Trubics Zoránt, aki személyesen megbeszéli velük, hogyan kapják vissza a kifizetett összeget. A rendezvényszervező azt is hozzátette, most még nehéz megmondani, hogy mikor és hogyan indulhatnak újra könnyűzenei rendezvények. Ő mindenesetre arra számít, hogy az év végi Winter Fest of Pécs rendezvénysorozat is csökkentett tempóban zajlik majd.