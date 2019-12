Élő állat karácsonyra? Gondoljuk meg!

Az állatvédők figyelmeztetése ellenére is sokan vásárolnak kutyát vagy cicát ajándékba. Egy házi kedvenc befogadása nagy felelősséggel jár, így jól át kell gondolni a döntést.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Élő állatot ajándékozni szerettünknek minden ünnepkor nagyon népszerű. Gondoljunk csak bele, hányan lepik meg gyermeküket nyuszival húsvétkor. A kezdeti lelkesedés azonban hamar alábbhagy az ünnepek után, így a tapsifülesek nagy százaléka jobb esetben az állatmenhelyen, rosszabb esetben a sütőben végzi. Sokan ajándékoznak hörcsögöt, papagájt, akváriumi halat gyermeküknek, amelyekről végül – persze tisztelet a kivételnek – a szülő gondoskodik majd. De a legtöbben még mindig kutyát vagy macskát vesznek szeretteiknek.

Farkas Tamás, a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke lapunk kérdésére elmondta, a legjobb az lenne, ha egyáltalán nem adnánk állatot ajándékba. Ha mégis a házi kedvenc mellett döntünk, akkor vegyük figyelembe, hogy ez nem pár napra szól. A leendő gazdi és állat hosszú éveket fognak leélni egymás mellett, ne a fa alatt találkozzanak életükben először.

– Nincs olyan, hogy karácsonyi kutya, meg húsvéti nyuszi, hosszú távon kell gondolkodni – fogalmazott az elnök. – Szintén nagyon fontos átgondolni, hogy az, akinek ajándékba adjuk tényleg szeretné-e az állatot vagy pedig csak az ajándékozó szerint jó ötlet. Hogy a meglepetés mind a két félnek egyaránt jól essen.

Figyelembe kell venni azt is, hogy milyen a megajándékozott személyisége, életmódja. Egy egyedül, kis lakásban élő, sokat dolgozó ismerősünknek például ne adjunk nagy mozgásigényű kutyát. Farkas Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy az állatok is külön egyéniségek, annak is fenn kell tartani a valószínűségét, hogy a kis kedvenc és a leendő gazda nem szimpatikusak egymás számára.

– Ha adunk, akkor átgondoltan, teljes felelősséggel adjunk állatot, s ha van rá mód először ismerkedjen meg a gazdi és az állat, ne meglepetés ajándék legyen – zárta le gondolatmenetét.