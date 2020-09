Előfordulnak még hibák az elektromos buszokon

Forgalomba álltak a július végén átadott elektromos buszok Pécsen, szeptember 1-jétől teljes üzemidőben járnak. Az utasok az első napokban ingyen kipróbálhatják a környezetbarát járműveket.

Ha valaki elég szemfüles, akkor sokszor kiszúrhatja már a megyeszékhely útjain az új elektromos buszokat. Figyelni azonban tényleg nagyon kell rájuk, olyan hangtalanul közlekednek. A megállóba hangtalanul suhannak be, mi is alig vettük észre, hogy megérkezett a járat. És amikor beszálltunk, akkor is ugyanolyan csendes volt. A dízelgép zaja helyett halkan berregett az elektromos motor, és már indultunk is.

Az új járművek előnyére szól tehát, hogy csendesek, és belülről is jól néznek ki, világosak, tágasak, a mozgáskorlátozottaknak és babakocsisoknak is elérhető helyekkel rendelkeznek. A parketta hatású borítás pedig már-már otthonos benyomást kelt. Alapvetően kényelmesek, de ülőhelyből igen kevés van. Többen kifogásolták, hogy az elektromos buszok az egyik legforgalmasabb, 4-es vonalon közlekednek. Mivel a járat a vásárcsarnokot is érinti, a busz szinte mindig tele van, és most, hogy még kevesebb az ülőhely, nagyobb lett a zsúfoltság. Ezt persze ki lehetne bírni megfelelő légkondicionálás mellett, de olvasóink is jelezték, és mi is tapasztaltuk, hogy az nem működik jól.

Az utastájékoztató rendszeren is lenne mit fejleszteni még, mert azon a járaton, amivel mi utaztunk, nem is írta ki, és nem is mondta be, hogy mi a következő megálló, és a várost nem ismerőknek ez bizony gondot jelenthet. Attól pedig, amit egyik olvasónk látott szerda reggel, még a pécsiek is zavarba jöhetnek. Mesélte, az utcán sétált, amikor jött a busz, az elejére azt írták, hogy ez 4Y-os járat Uránváros felé. Az oldalán a kijelző viszont azt mutatta, hogy ez a 4-es Gesztenyés felé.