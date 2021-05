Előkerültek a biciklik a jó időben, de még indulás előtt fontos átnézni a járműveket

Egyre többen használnak kerékpárt az utóbbi időben. Beköszöntött a jó idő, így itt az ideje elővenni a garázsból a járgányokat.

Ezt ne hagyja ki! Tudományosan nem értékelhető Karácsonyék felmérése

Van, aki a környezettudatos szemlélet miatt, más az egészséges életmódot elősegítendő, megint más a járványhelyzet okán pattan kerékpárra. Most már az idő is kedvez a biciklizésnek, így egyre többen veszik elő a bringát a garázsból vagy a tárolóból. A közelmúltban több olyan hír is megjelent, miszerint hatalmas hiány alakult ki a világon kerékpárokból. Ezzel kapcsolatban egy baranyai kerékpáros is megerősítette lapunknak, hogy feltűnően több a biciklis manapság.

– Már télen is többen voltak akik kerékpároztak, mondjuk bringával jártak dolgozni, de most, hogy itt a jó idő, különösen sokan bicikliznek – fogalmazott Róbert, az általunk megkérdezett kerékpáros.

A hosszabb téli pihenőidőszak után, még indulás előtt fontos átnézni a járművet.

– Elsősorban a fékeket kell megvizsgálni, a láncot, a gumit, hogy nem lapos vagy repedt-e. Legjobb ilyenkor rászánni azt a pár ezer forintot, és elvinni egy szervizbe, ahol a szakértők alaposan átnézik – mondta a férfi. – Érdemes menni egy próbakört is, hogy időben kiderüljön, minden rendben működik-e.

Annak sem kell csüggednie, aki még a biciklivásárlás előtt áll. Számos sportáruháznak van internetes oldala, webshopja, de a kisebb, kerékpáros szakboltokban is válogathatunk. Ám mielőtt betérünk egy ilyen boltba, fontos, hogy átgondoljuk, mennyit, s mire szeretnénk használni majd a kétkerekűt. Ha csak kisebb hétvégi túrákra vásároljuk a bringát, akkor alsó hangon már 60-70 ezer forintért is kaphatunk nekünk megfelelő új biciklit. Használt jármű esetében pedig még ennél olcsóbban is, akár 30-40 ezer forintért a miénk lehet a kerékpár.

Amikor megvettük a biciklit, indulás előtt nem árt felfrissíteni az ismereteket, a KRESZ értelmében a kerékpár is jármű, így annak, aki biciklire ül, ismernie kell bizonyos szabályokat, s fel kell szerelni néhány kötelező tartozékkal a bringát. A fékek, lámpák és prizmák a legtöbb kerékpáron már gyárilag rajta vannak, a csengőt, sisakot és láthatósági mellényt külön meg kell vásárolnunk.