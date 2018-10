Első alkalommal rendezik meg a Datolyaszilva Napot Bodán

Keszü Béla bodai őstermelő datolyaszilva-ültetvénye termőre fordult, az egzotikus gyümölcs igazi kuriózum hazánkban, a bodai szőlőhegyen lévő kultúrán kívül csak Zala megyében foglalkoznak a termesztéssel.

Négyszáz terméstől roskadozó datolyaszilvafa sorakozik Keszü Béla telkén, a narancssárga kerek gyümölcsök nemcsak kinézetre, de ízre is különlegesek. A más néven khakiszilvaként ismert gyümölcs az őszi–téli időszakban üde színfoltja lehet étkezéseinknek. Mint a termelő is elmondta, a nagyon édes, magtalan déligyümölcs igazán megosztó. Ez azt jelenti, akinek nem ízlik, azzal nem lehet megszerettetni, azonban akinek ízlik, az rajong érte. A termés érése most indul, októbertől lehet szüretelni. A gyümölcs utóérő, tehát már szedhető, a magas csersavtartalma miatt fanyar, de idővel magától beérik, emiatt hónapokig eltartható.

A gyümölcs számos pozitív tulajdonságának dacára nem igazán ismert hazánkban, az őstermelő szeretné ha a környékbeliek körében is népszerűbb lenne. Egy szlovén településen, Strunjanban évek óta rendeznek datolyaszilva-fesztivált, ebből kiindulva – ezt magyarosítva – idén először Bodán is szerveznek hasonlót. A helyi őstermelők, az önkormányzat, az „Érted-Együtt” Szociális Szövetkezet által november 3-án megrendezendő Bodai Datolyaszilva Napnak a falu végi Berkes Birtok ad otthont.

A hagyományteremtő eseményen a nap folyamán meg lehet kóstolni a datolyaszilvát és a felhasználásával készült különlegességeket, a forralt bort, bonbonokat, lekvárt vagy az aszalványt. A rendezvényen jelen lesz a Pécsi Jótékony Nőegylet is, akik süteményeikbe csempészik be a gyümölcsöt. Továbbá a helyi a szociális szövetkezet az általuk készített termékekkel – savanyúság, csatni, ivólé – és borkóstolóval készül. Délelőtt és kora délután az érdeklődőknek lehetőségük nyílik majd meglátogatni az ültetvényt, a bátrabbak akár szüretelhetnek is, valamint november 4-től folyamatosan szedd magad akcióban lehetőség lesz a gyümölcs beszerzésére.

Egészséges is a finom datolyaszilva

A piacon, bevásárlóközpontokban valószínűleg már a legtöbben találkoztunk a datolyaszilvával, ám azok nagyrészt Spanyolországból vagy a Távol-Keletről érkeztek Magyarországra. Mostantól megjelenhet a helyi termelésű gyümölcs is. A nagyon egészséges, egyes helyeken gyógyszerként is számon tartott gyümölcs kiváló minden légúti megbetegedés megelőzésére, köhögés, influenza, hörghurut, torokfájás, torokgyulladás ellen, de magas vastartalma miatt vérszegénység ellen is javallják, sok béta-karotint és C-vitamint tartalmaz. Ázsiában nagy hagyománya van az aszalásának is, de elsősorban mindenhol frissen, nyersen fogyasztják, meghámozva és cikkekre vágva, a puhább példányokat héjastul félbevágva és kiskanállal a héjból kikanalazva.