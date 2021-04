Első helyet hazudott magának a Pécs Aktuál, elmondjuk a valóságot

Az egyik pécsi hírportál munkatársai többször is megírták, hogy a helyi médiában ők a vezetők – az igazság azonban ennél bonyolultabb. Vagyis konkretizáljunk: ez nem így van.

Feltehetően olvasóink közül is sokan ismerik ezt a mondást: „Csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok”. Sokan Churcill-idézetként könyvelik el, újabb kutatások szerint azonban ez sem igaz, tehát az is hamisítás, hogy ő mondta. A mi szempontunkból ez csak azért fontos, mert jól mutatja: mindent, de tényleg mindent lehet úgy kiforgatni, úgy bemutatni, hogy az nekünk tetsző legyen – sőt, akár még a szerzőt is meg lehet hamisítani.

Most pontosan ilyennel találkozunk. Az egyik pécsi hírportál, a Pécs Aktuál ugyanis arról számolt be a közelmúltban, hogy a márciusban ő oldaluk a legkeresettebb hírforrás. Ezt egy külföldi internetes vállalkozás felmérésére alapozva állítják magukról – amelynek elfogadottsága szakmai körökben finoman szólva is kérdéses, magyarul nem ezt szoktuk hivatkozási alapnak tekinteni. Ráadásul a csak az amatőrök által hivatkozott statisztikai weboldal nyilvánosan elérhető adatai szerint mégcsak nem is mond igazat a Pécs Aktuál. Hogy mást ne mondjunk, ahogy fotónkból is látszik, az általuk printscreenelt (vagy fotózott – egyik sem tűnik túlságosan tudományosnak) teljes látogatói számuk 936 ezer, míg ha valaki rákeres, látja, hogy valójában ez a szám 461 ezer az ő esetükben – előbbi a duplája az utóbbinak. Szóval vagy hazudnak, vagy almát hasonlították a körtével, vagy épp bugos volt a rendszer, amikor a képernyőfotót készítették.

2015-től a Gemius Hungary online kutatóintézet szolgáltatja a hivatalos közönségmérést a hazai digitális piac szereplői számára. Ezen a felületen az összes komolyan vehető hazai weboldal megtalálható, amely hivatalosan is méreti magát. A mindenki által hozzáférhető adatok alapján a bama.hu gyakran (legutóbb épp most hétfőn) előzi meg a legkülönfélébb műfajokban utazó országos lapokat, beleértve a magyarnemzet.hu-t, a 168ora.hu-t, a velvet.hu-t, vagy akár a propeller.hu-t. Az említett hónapban a bama.hu ezen hivatalos mérés szerint 1 367 591 látogatással (visits) büszkélkedik. A Gemius (tehát hangsúlyozzuk) hivatalos adatokat nyújt az internetező közönségről a médiatervezők, vásárlók és értékesítők számára. Ezen a listán a Pécs Aktuál elnevezésű weboldalt nem találjuk.

Bizonyos szempontból persze akár még érthetőnek is nevezhetjük a fenti „állítást” – a portálok ugyanis egymással is versenyeznek, egymás elől is veszik el az olvasókat. Ugyanakkor azt mondani, hogy élen járunk, a legjobbak vagyunk – hát, finoman szólva sem elegáns, sőt, egy ideális világban inkább kontraproduktív. Merthogy megtéveszti az olvasót, aki az első csalódás után el is távolodik az oldaltól, s inkább máshol keres hiteles információt. Szóval nehéz ez a helyzet, de az biztos, hogy a számokkal bűvészkedés helyett jobb lenne szerénynek, visszafogottnak lenni. Mert ahogy az ismert dalszöveg mondja: „csak az kiabál, aki fél.”