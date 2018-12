Elsők lettek a cirkuszi sátras makettel

A pécsi Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára pályázatot hirdetett óvodások és általános iskolások számára „250 éves az európai cirkuszművészet” címmel, melyre bármilyen illusztrációs technikával készített rajzzal, térbeli képpel, vagy makettel lehetett nevezni. Az egész országból, sőt határon túlról is érkeztek szebbnél szebb művek, több mint 300 pályaművet küldtek be a témában.

Az iskolás kategória egyik első helyének az Újpetrei Általános Iskola negyedik osztályosai örülhettek, alkotásuk címe: Papírcirkusz. A gyerekek által készített mű egy térbeli makett, melyben az emberi figurák, az állatformák és a háttér is papírból készült. Egyszerre láthatjuk a cirkuszi sátor belső terét, ahol oroszlánokkal, zsonglőrrel, bohóccal mutatják meg a fellépőket, sőt a nézőket is megalkották. A cirkusz belső tere mellett a sátron kívüli életet is ábrázolták a kicsik, ahol fellépésre várnak a lovak és az elefánt is.

Az elkészítés összesen 3-4 órát vett igénybe, a gyerekek nem csak rajzórán és technikaórán dolgoztak vele, délután is dolgoztak alkotásuk tökéletesítésén. Az iskolások és felkészítő tanáruk, Csalaminé Guth Erika, a közelmúltban vették át a díjat, a kicsiknek könyvtári bemutatót is tartottak, és a pályázatra érkezett további művekből készült kiállítást is megtekintették.

